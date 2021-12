Japón evalúa sumarse al boicot a los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing por las violaciones a los Derechos Humanos

Fumio Kishida (Reuters)

Las autoridades japonesas están considerando sumarse al boicot internacional contra los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 del próximo año como gesto de denuncia hacia los abusos contra los derechos de las minorías cometidos por las autoridades chinas, según han informado fuentes oficiales a la agencia de noticias estatal Kyodo.

Japón se sumaría así a Estados Unidos, Australia, Reino Unido y Canadá, Nueva Zelanda dijo que tampoco enviará ninguna representación diplomático a los Juegos aunque justificó su decisión por razones de seguridad sanitaria. Alemania todavía no anuncia su decisión.

No obstante, la medida de Tokio no se trataría un boicot diplomático completo. Si bien no acudiría ningún ministro a las ceremonias, en su lugar, piensan en enviar a representantes específicos de eventos deportivos.

Por ejemplo, sí que estaría allí la presidenta del comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio, Seiko Hashimoto, o el director del Comité Olímpico Japonés, Yasuhiro Yamashita, según las fuentes.

Teniendo en cuenta las posiciones del G7 y las tensiones entre China y Estados Unidos, el primer ministro del país, Fumio Kishida, podría decidir sobre el asunto antes de fin de año, según las fuentes.

El primer ministro de Japón, Fumio Kishida (EFE)

“Nos gustaría tomar una decisión desde el punto de vista de nuestros intereses nacionales”, afirmó Kishida días atrás.

El ministro de Exteriores de Japón, Yoshimasa Hayashi, dijo, por su parte que “la decisión se tomará según el momento y las circunstancias” y remarcó que el archipiélago desea que el evento deportivo se lleve a cabo de forma “pacífica, basándose en la filosofía de los Juegos”.

La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, anunció este lunes que el Gobierno estadounidense no enviará ninguna representación diplomática ni oficial a los Juegos por “el genocidio y los crímenes contra la humanidad que persisten en (la región noroccidental china de) Xinjiang, así como otros abusos de derechos humanos” en China.

China ha condenado con dureza la decisión de Estados Unidos y le ha advertido de que “pagará un precio” por ello.

Entre quienes se han pronunciado a favor de China en esta polémica está Rusia, que ha acusado a Estados Unidos de buscar el “dominio completo” en el ámbito deportivo “bajo sus propias reglas”. “Tratan de hacer colapsar el deporte mundial para favorecer sus intereses”, ha criticado la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova. Moscú acusa a Washington de “reescribir las reglas partiendo de sus criterios ideológicos”, según la agencia de noticias Sputnik.

(Con información de Europa Press y EFE)

