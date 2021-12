En el Día Mundial de los Derechos Humanos, Estados Unidos sancionó a funcionarios y entidades de China por los abusos a los uigures

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden (EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS/ARCHIVO)

Estados Unidos sancionó a funcionarios chinos y de otros países asiáticos por los abusos a los derechos humanos. Son un total de 15 personas y 10 entidades.

“Hoy, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designa a 15 personas y 10 entidades por su relación con la represión y los abusos contra los derechos humanos en varios países del mundo, de conformidad con las múltiples autoridades sancionadoras”, expresó el Departamento del Tesoro en un comunicado.

Y siguió: “Por otra parte, la OFAC también está imponiendo restricciones a la inversión a una empresa en relación con el sector de la tecnología de vigilancia de la economía de la República Popular China, poniendo de relieve el abuso de los derechos humanos que permite el uso maligno de la tecnología”.

Luego recuerda que el Día de los Derechos Humanos se celebra anualmente el 10 de diciembre, fecha en la que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1984. “Esa declaración enumera los derechos humanos fundamentales de las libertades de expresión, religión o creencia, asociación y reunión pacífica, y el derecho a no sufrir injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada”, señaló.

“En el Día Internacional de los Derechos Humanos, el Tesoro está utilizando sus herramientas para exponer y responsabilizar a los autores de graves abusos contra los derechos humanos”, dijo el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo. Y agregó: “Nuestras acciones de hoy, en particular las llevadas a cabo en colaboración con el Reino Unido y Canadá, envían el mensaje de que las democracias de todo el mundo actuarán contra quienes abusan del poder del Estado para infligir sufrimiento y represión”.

Abusos graves a los derechos humanos en Xinjiang facilitados por la tecnología

El texto del Tesoro recuerda que, como declaró el presidente Joe Biden en la inauguración de la Cumbre para la Democracia, “trabajaremos con nuestros socios para reducir la posibilidad de que los países abusen de las nuevas tecnologías, incluidas las de vigilancia, para suprimir el derecho de sus pueblos a expresar sus opiniones”.

“La tecnología es una herramienta clave para avanzar en el ejercicio de la libertad de expresión y la protección de otros derechos humanos en todo el mundo. Sin embargo, los Estados autoritarios hacen un mal uso de la tecnología para facilitar el abuso de los derechos humanos y la represión, para atacar a miembros de grupos raciales y étnicos minoritarios, para manipular la información y para difundir desinformación. El abuso de las tecnologías, como la explotación de datos para la vigilancia intrusiva, va en aumento y amenaza la seguridad de todas las personas. Por ello, es de vital importancia que Estados Unidos y otras democracias del mundo adopten una postura firme contra estas actividades represivas”, continuó.

Respecto a los sancionados, enfatizó en que ”Shohrat Zakir fue presidente de la Región Autónoma Uigur de Xinjiang (XUAR) desde al menos 2018 hasta 2021. Erken Tuniyaz es ahora el presidente en funciones de la RAU y había sido vicepresidente de la RAU desde 2008. Durante sus mandatos, más de un millón de uigures y miembros de otros grupos étnicos minoritarios predominantemente musulmanes han sido detenidos en Xinjiang. El 9 de julio de 2020, la OFAC designó a la Oficina de Seguridad Pública de Xinjiang (XPSB), un departamento constitutivo de la XUAR, por su papel en los graves abusos de los derechos humanos que se han producido en Xinjiang desde al menos finales de 2016″.

Detalló que “la XPSB ha desplegado la ‘Plataforma Integrada de Operaciones Conjuntas’ (IJOP, por sus siglas en inglés), un sistema informático asistido por inteligencia artificial (IA) que creó registros biométricos para millones de uigures en la región de Xinjiang. El XPSB, a través de la IJOP, utiliza sistemas de vigilancia digital para rastrear los movimientos y actividades de los uigures, lo que incluye vigilar con quién se relacionan y qué leen. A su vez, el IJOP utiliza estos datos para determinar qué personas podrían ser amenazas potenciales; según los informes, algunas de estas personas son detenidas posteriormente y enviadas a campos de detención, siendo retenidas indefinidamente sin cargos ni juicio. Según los informes de prensa, la tecnología del IJOP busca exclusivamente uigures, basándose en su apariencia, y mantiene un registro de sus movimientos. La detención masiva de uigures forma parte de un esfuerzo de las autoridades de la RPC por utilizar las detenciones y la vigilancia basada en datos para crear un estado policial en la región de Xinjiang”, denunció.

Zakir y Tuniyaz fueron sancionados por ser personas extranjeras que son o han sido dirigentes o funcionarios de una entidad, incluida cualquier entidad gubernamental, que ha cometido, o cuyos miembros han cometido, graves abusos contra los derechos humanos relacionados con su mandato.

La OFAC también está identificando a una empresa china, SenseTime Group Limited (SenseTime), como Empresa del Complejo Militar-Industrial Chino No-SDN (NS-CMIC).

SenseTime posee o controla, directa o indirectamente, a una persona que opera o ha operado en el sector de la tecnología de vigilancia de la economía de la RPC. SenseTime es propietaria al 100% de Shenzhen Sensetime Technology Co. Ltd., que ha desarrollado programas de reconocimiento facial que pueden determinar la etnia de un objetivo, con especial atención a la identificación de los uigures étnicos. Al solicitar patentes, Shenzhen Sensetime Technology Co. Ltd. ha destacado su capacidad para identificar a los uigures que llevan barba, gafas de sol y máscaras.

Además, las siguientes personas fueron designadas por ser personas extranjeras que son o han sido dirigentes o funcionarios del RAB, una entidad que ha cometido, o cuyos miembros han cometido, graves violaciones de los derechos humanos en relación con su mandato:

- Chowdhury Abdullah Al-Mamun, Director General de la RAB, desde el 15 de abril de 2020 hasta la actualidad.

- Benazir Ahmed, ex director general de la RAB, desde enero de 2015 hasta el 14 de abril de 2020.

- Khan Mohammad Azad, Director General Adicional (Operaciones), RAB, desde el 16 de marzo de 2021 hasta la actualidad.

- Tofayel Mustafa Sorwar, ex director general adicional (operaciones), RAB, del 27 de junio de 2019 al 16 de marzo de 2021.

- Mohammad Jahangir Alam, ex director general adicional (operaciones), RAB, del 17 de septiembre de 2018 al 27 de junio de 2019.

- Mohammad Anwar Latif Khan, ex director general adicional (operaciones), RAB, del 28 de abril de 2016 al 17 de septiembre de 2018.

“Hoy, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado restricciones de visado en virtud de la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados del año fiscal 2021 para Benazir Ahmed debido a su participación en graves violaciones de los derechos humanos, lo que lo hace inelegible para entrar en Estados Unidos”, agregó.

