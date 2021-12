Francia confirmó el primer caso de coronavirus con la variante Ómicron en la región de París

EFE/EPA/CAROLINE BLUMBERG

Un primer caso de una persona contagiada con la variante Ómicron en la Francia metropolitana, en concreto en la región de París, ha quedado oficialmente confirmado, anunciaron este jueves las autoridades sanitarias.

Se trata de un hombre de entre 50 y 60 años, residente en el departamento de Seine et Marne, al que se le hizo un test el pasado 25 de noviembre al aterrizar en un avión procedente de Nigeria, explicó en un comunicado la Agencia Regional de Sanidad (ARS) de Ile-de-France.

Su mujer, que lo acompañaba en el viaje, también se ha declarado positiva por COVID, pero todavía no se tiene el resultado sobre si está igualmente infectada por la variante ómicron.

La ARS señaló que el hombre no presentaba síntomas al llegar a Francia, pero no precisó si desde entonces le han aparecido. Lo que sí subrayó es que tanto él como su mujer -que no estaban vacunados- han estado aislados en su domicilio desde su llegada a Francia porque se detectó que eran positivos.

Imagen de archivo de la ciudad de París. EFE/EPA/IAN LANGSDON

Una tercera persona que vive con ellos en la misma casa ha sido sometida a un test este jueves para comprobar si también se ha contagiado y, en caso de que así fuera, con qué variante. Tampoco estaba inmunizada.

Las autoridades sanitarias francesas habían comunicado el pasado martes el primer caso confirmado de la variante Ómicron en el país en la isla de La Reunión, en el océano Índico.

Era un hombre de 53 años que había viajado a Mozambique y había hecho escala en Sudáfrica antes de entrar en la isla francesa.

FOTO DE ARCHIVO: Pasajeros en el aeropuerto Charles-de-Gaulle en Roissy, cerca de París, Francia, 3 de julio de 2021. REUTERS / Pascal Rossignol

Para intentar prevenir la entrada de personas infectadas con esta variante, Francia ha prolongado la suspensión de vuelos hasta el sábado con siete países del sur de África: Sudáfrica, Botsuana, Esuatini (antigua Suazilandia), Lesoto, Mozambique, Namibia y Zimbabwe.

De aquí a entonces, se está discutiendo con otros países europeos un protocolo reforzado para reanudar las conexiones aéreas, que incluirá un aislamiento de siete días para los viajeros que den resultado negativo en el test al que se les someterá cuando aterricen y de diez días si es positivo.

(Con información de EFE)

