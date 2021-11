Tragedia en Rusia: aumentaron a 52 los muertos tras la explosión de una mina de carbón

Los miembros del equipo de rescate ruso trabajan en Listvyazhnaya (Reuters)

Horas después de que una explosión de gas metano y un incendio llenaran la mina con gases tóxicos, los rescatistas encontraron 14 cuerpos, pero luego se vieron obligados a detener la búsqueda de otros 38 debido a la acumulación de gas metano y monóxido de carbono del incendio. Fueron rescatadas un total de 239 personas.

Las agencias de noticias estatales Tass y RIA-Novosti citaron a funcionarios de emergencia que dijeron que “no había posibilidad de encontrar más sobrevivientes en la mina Listvyazhnaya”, en la región de Kemerovo, en el suroeste de Siberia.

La agencia de noticias Interfax citó a un representante de la administración regional que también calculó el número de muertos en 52, diciendo que murieron por intoxicación por monóxido de carbono.

El gobernador de Kemerovo, Sergei Tsivilyov (R) visita un minero internado (Reuters)

Un total de 285 personas se encontraban en la mina Listvyazhnaya temprano el jueves cuando la explosión envió humo que rápidamente llenó la mina a través del sistema de ventilación. Los equipos de rescate llevaron a la superficie a 239 mineros, 49 de los cuales resultaron heridos, y encontraron 11 cuerpos.

Más tarde en el día, seis rescatistas también murieron mientras buscaban a otros atrapados en una sección remota de la mina , dijeron los informes de noticias. Funcionarios regionales declararon tres días de luto .

El fiscal general adjunto de Rusia, Dmitry Demeshin, dijo a los periodistas que lo más probable es que el incendio se deba a una explosión de metano provocada por una chispa.

REUTERS/Alexander Patrin

Los mineros que sobrevivieron describieron su conmoción luego de llegar a la superficie. “Impacto. Aire. Polvo. Y luego olimos gas y comenzamos a salir, tantos como pudimos “, dijo uno de los mineros rescatados, Sergey Golubin, en declaraciones televisadas. “Ni siquiera nos dimos cuenta de lo que sucedió al principio e inhalamos un poco de gas”.

Otro minero, Rustam Chebelkov, recordó el dramático momento en el que fue rescatado junto con sus compañeros cuando el caos envolvió la mina. “Estaba gateando y luego sentí que me agarraban”, dijo.

“Extendí mis brazos hacia ellos, no podían verme, la visibilidad era mala. Me agarraron y me sacaron, si no fuera por ellos, estaríamos muertos“.

Las explosiones de metano liberadas de las capas de carbón durante la minería son raras, pero causan la mayoría de las muertes en la industria de la minería del carbón.

Los mineros tienen suministros de oxígeno que normalmente duran seis horas (Reuters)

La agencia de noticias Interfax informó que los mineros tienen suministros de oxígeno que normalmente duran seis horas y que solo pueden estirarse unas pocas horas más.

Por otro lado, el Comité de Investigación de Rusia inició una investigación criminal sobre el incendio por violaciones de las normas de seguridad que provocaron muertes. Dijo que el director de la mina y dos altos directivos fueron detenidos.

El presidente ruso, Vladimir Putin, extendió sus condolencias a las familias de los muertos y ordenó al gobierno ofrecer toda la asistencia necesaria a los heridos.

El incendio del jueves no fue el primer accidente mortal en la mina Listvyazhnaya. En 2004, una explosión de metano dejó 13 mineros muertos. En 2007, una explosión de metano en la mina Ulyanovskaya en la región de Kemerovo mató a 110 mineros en el accidente de mina más mortal desde la época soviética.

Familiares y vecinos se juntan en la puerta del territorio de la mina, siguiendo el accidente en Listvyazhnaya (REUTERS/Alexander Patrin)

En 2016, 36 mineros murieron en una serie de explosiones de metano en una mina de carbón en el extremo norte de Rusia. A raíz del incidente, las autoridades analizaron la seguridad de las 58 minas de carbón del país y declararon que 20 de ellas, o el 34%, potencialmente inseguras.

La mina Listvyazhnaya no se encontraba entre ellos en ese momento, según informes de los medios. Este fue el el accidente de mina más mortal en Rusia desde 2010, cuando dos explosiones de metano y un incendio mataron a 91 personas en la mina Raspadskaya, también en la región de Kemerovo.

El organismo de control estatal de tecnología y ecología de Rusia, Rostekhnadzor, inspeccionó la mina en abril y registró 139 infracciones, incluida la infracción de las normas de seguridad contra incendios.

SEGUIR LEYENDO:

La OTAN respaldó a Polonia en la crisis migratoria con Bielorrusia y rechazó la fuerte presencia militar de Rusia en la frontera con Ucrania=