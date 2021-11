Al igual que Estados Unidos, Reino Unido también considera boicotear los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing

Foto de archivo. Un miembro del personal esquia por una pendiente durante una gira organizada por los medios de comunicación al Centro Nacional de Esquí Alpino, sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022, en el distrito de Yanqing de Pekín, China, el 5 de febrero de 2021. REUTERS / Tingshu Wang

El Gobierno de Reino Unido estaría considerando un boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, como se espera que anuncie pronto Estados Unidos, según ha adelantado este sábado el medio británico The Times.

El boicot diplomático implicaría que no acudirían a la competición representantes del Gobierno británico, pero sí podrían competir los atletas.

Según el medio, la ministra de Exteriores del país, Liz Truss, estaría a favor de la medida, si bien la postura del primer ministro, Boris Johnson, no estaría aún decidida.

Este jueves, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirmó que su país está considerando realizar un boicot diplomático a los Juegos para presionar a las autoridades chinas de cara a las acusaciones de supuestas violaciones de los Derechos Humanos en Xinjiang y Hong Kong.

Eso es “algo que estamos considerando”, dijo Biden en respuesta a una pregunta de los periodistas en la Casa Blanca al inicio de su reunión bilateral con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

Muchos funcionarios estadounidenses de diversos bandos, incluida la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el senador republicano Mitt Romney, abogan por este boicot diplomático. “Tengo la esperanza de que el gobierno envíe un mensaje contundente al Partido Comunista de China sin castigar a los atletas estadounidenses”, dijo Romney el martes.

Las deliberaciones se producen mientras crece la preocupación internacional por el paradero de la tenista china Peng Shuai, desaparecida tras haber denunciado el acoso sexual del exviceprimer ministro de su país.

El viernes, la Asociación Femenina de Tenis (WTA) ha asegurado que está dispuesta a retirar todos sus torneos y negocios del país si no se arroja luz sobre el caso, una medida con la que el tenista serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, ha declarado estar de acuerdo “al cien por cien”.

El CEO de la WTA, Steve Simon, advirtió que no dudarán en cancelar los negocios en China si no se esclarece lo acontecido tenista.

El mandatario, durante una entrevista concedida a CNN, remarcó que la Federación está dispuesta a asumir las pérdidas millonarias que le supondría cancelar sus lazos con el país asiático si no se aclara el caso en torno a la deportista. “Estamos dispuestos a retirar nuestros negocios de allí y lidiar con todas las complicaciones que conlleva porque esto es realmente mucho más importante que el negocio. Las mujeres deben ser respetadas y no censuradas”, remarcó. Vale aclarar que la WTA cuenta actualmente con varios certámenes en China, como las Finales en Shenzhen.

Por su parte, la ONU exigió el viernes conocer el paradero de la tenista desaparecida.

“Enfatizamos que es importante saber dónde está y conocer cuál es su estado de salud”, dijo la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Liz Throssell, al ser preguntada sobre este caso.

Por su parte, la ONG Amnistía Internacional (AI) pidió el jueves a las autoridades chinas que demuestren la “seguridad” y el “paradero” de Peng Shuai, al tiempo que exigió que se investiguen las denuncias formuladas.

La investigadora de AI sobre China Doriane Lau ha señalado que el régimen chino “ha silenciado sistemáticamente el movimiento ‘Me too’ en el país”. En este contexto, y “habida cuenta de que además tiene un enfoque de tolerancia cero respecto a las críticas, resulta sumamente inquietante que Peng Shuai parezca estar en paradero desconocido tras haber acusado a un ex alto cargo del Gobierno de agresión sexual”, ha agregado.

