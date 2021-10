El Papa Francisco pidió al G20 que reconozca las asimetrías del mundo en el acceso a las vacunas y la salud

El Papa Francisco dirige la oración del Ángelus desde su ventana, en el Vaticano. 24 de octubre de 2021. Prensa del Vaticano/vía REUTERS. ATENCIÓN EDITORES - ESTA IMAGEN FUE PROPORCIONADA POR UN TERCERO.

El Papa ha instado a los jefes de Estado y de Gobierno que participarán el próximo fin de semana en las reuniones del G-20 que tendrán lugar en Roma (Italia) a reconocer las “asimetrías” que existen en el mundo a la hora de acceder al sistema sanitario o a las vacunas que están haciendo frente a la pandemia de COVID-19.

“La cumbre del G-20 en Roma debe considerar seriamente la relación entre los países no desarrollados y los desarrollados y reconocer las asimetrías existentes en el mundo, por ejemplo, en el acceso a la atención sanitaria, para superar mejor la pandemia”, ha manifestado en una entrevista concedida a Télam, la agencia estatal de noticias argentina.

La esperanza del Papa es que el encuentro pueda servir “para rebajar las tensiones a nivel mundial”, frente a las “escaladas de violencia que sólo provocan más violencia”.

Además, según ha señalado, es el momento de pasar de las palabras a los hechos. “El partido se juega ahora”, ha reiterado el Papa, que volvió a insistir en que la pandemia sólo puede ser superada si se unen todas las fuerzas.

En este sentido, ha señalado que hay que “poner nombre y apellido a las dificultades” que afronta la humanidad en el periodo post-pandémico. Un principio que, a su juicio, también se debe aplicar a los retos que plantea la COP26 sobre el cambio climático en Glasgow, que se celebrará del 1 al 12 de noviembre.

Francisco también ha hablado de los viajes Apostólicos que tiene previsto realizar en el futuro, empezando por el de Grecia y Chipre en diciembre. “Por el momento tengo en la cabeza dos viajes que todavía no los puse en marcha, que son el Congo y Hungría”, mientras que ha asegurado que aún tiene que “pagar la cuenta atrasada del viaje a Papúa Nueva Guinea y Timor del Este”, aplazados por la pandemia. Y ha agregado: “Siempre he pensado que se ve el mundo más claramente desde la periferia, y en estos últimos siete años como Papa lo he visto con mis propios ojos”.

Finalmente, Francisco ha agradecido al argentino Lionel Messi, jugador del París Saint-Germain, la camiseta que recibió como regalo de manos del Primer Ministro francés Jean Castex, agradeciéndole su sencillez y su dedicación. “Gracias por la cercanía, por el testimonio y que no se te subieron los humos a la cabeza”, ha dicho.

Por otro lado, el Papa ha instado a poner fin a “la devolución de migrantes a países no seguros” como Libia, al tiempo que ha reclamado a la comunidad internacional soluciones duraderas que den “prioridad al rescate de vidas humanas en el mar, con dispositivos de salvamento y desembarco previstos” y que garanticen las condiciones de vida “dignas” para estas personas.

“Necesitamos poner fin a la devolución de migrantes a países no seguros y dar prioridad al rescate de vidas humanas en el mar, con dispositivos de salvamento y desembarco previstos, garantizar sus condiciones de vida dignas, alternativas a la detención, recorridos regulares de migrantes y solicitudes de asilo”, ha manifestado el pontífice tras el rezo del ángelus de este domingo.

Así ha instado “una vez más” a la comunidad internacional a mantener “las promesas para encontrar soluciones comunes, concretas y duraderas a la gestión de flujos migratorios en Libia y en el Mediterráneo”.

Francisco ha hecho estas declaraciones un día después de que arrancase en un tribunal de Palermo el juicio contra el ex ministro del Interior italiano Matteo Salvini, acusado de un delito de secuestro de personas e incumplimiento de funciones por bloquear el desembarco de un centenar de migrantes a bordo del barco Open Arms.

“Expreso mi cercanía a los miles de migrantes, refugiados y otros necesitados de protección en Libia. No los olvido jamás. Siento sus gritos y rezo por ustedes”, ha señalado el Papa.

“Están expuestos a una violencia inhumana y pido a la comunidad internacional que ofrezca soluciones para la gestión de los flujos migratorios en todo el Mediterráneo... cuánto sufren aquellos que son mandados de vuelta”, lamentado el Papa acerca de las devoluciones de inmigrantes a países no seguros y en muchas ocasiones sin permitirles que cursen una solicitud de asilo.

