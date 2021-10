La amenaza de China a Taiwán y la explicación de los vuelos sobre la isla: “Nuestros pilotos lucharán como veteranos”

El régimen chino continúa con sus amenazas a Taiwán. Esta vez, lo hizo mediante un editorial de su órgano propagandístico The Global Times (EFE)

En coincidencia con el Día Nacional de China, el Ejército del régimen chino envió 38 aviones cazas a violar el espacio aéreo de Taiwán en lo que se leyó como una clara provocación y amenaza con la estabilidad regional. De inmediato, democracias del mundo condenaron este accionar de Beijing que puso en alerta a las autoridades de Taipei y sus aliados regionales e internacionales. Entre las quejas, sobresalió la del gobierno de los Estados Unidos: “El compromiso de EEUU con Taiwán es sólido como una roca y contribuye al mantenimiento de la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán y en la región”, dijo el Departamento de Estado, a través de su portavoz Ned Price.

Sin embargo, lo que podría haber sido leído por algunos como una provocación o como una guardia de honor por la coincidente fecha patria, no fue así. Lo manifestó de manera explícita el principal medio propagandístico del Partido Comunista Chino (PCC), el diario The Global Times en su editorial de este lunes 4 de octubre. Como si fuera poco, no fue una incursión de 38 naves, sino dos las provocaciones ordenadas por el jefe del régimen Xi Jinping. “¡El Ejército de Liberación del Pueblo (PLA, por sus siglas en inglés) ha hecho un excelente trabajo!”, celebró el editorial.

China voló más de 30 aviones militares, incluyendo cazas SU-30, hacia Taiwán el sábado 3 de octubre, la segunda gran demostración de fuerza en pocos días (Xinhua via AP)

De acuerdo a la columna de opinión del medio oficial lo ocurrido es una “clara e inconfundible declaración de la soberanía de China sobre la isla”. “Los 38 y 39 aviones de guerra enviados en dos días consecutivos al ejercicio durante el día y la noche cerca de la isla de Taiwán no eran una guardia de honor . Son fuerzas de combate destinadas a un combate real . El aumento del número de aviones demostró la capacidad operativa de la Fuerza Aérea del PLA. Los aviones de guerra que se reunieron sobre el Estrecho fueron enviados posiblemente desde diferentes aeropuertos, lo que demuestra la gran capacidad del PLA para formar un ataque aéreo en tiempo de guerra”, indicó el medio de propaganda.

En otro de los párrafos del editorial, el medio del régimen dejó claro que la intención es enviar una amenaza explícita a la democracia de Taipei. “Según las estadísticas de la isla de Taiwán, el PLA ha enviado aviones de guerra al ‘espacio aéreo’ de la isla 198 días en lo que va de año. Tal cifra refleja que el PLA ha llevado a cabo amplias y profundas operaciones para familiarizarse con las condiciones del campo de batalla , con un gran número de unidades de la Fuerza Aérea del PLA que tienen experiencia en volar cerca de la isla. Una vez dada la orden de ataque, los pilotos del PLA lucharán como ‘veteranos experimentados’ ”.

El jefe del régimen chino, Xi Jinping, ordenó incrementar el acoso sobre Taiwán (Reuters)

Por último, The Global Times planteó: “El PLA está formando un asedio a Taiwán con una demostración de fuerza como lo hizo en Beijing en 1949. No hay dudas sobre el futuro de la situación al otro lado del Estrecho de Taiwán. La iniciativa de cuándo y cómo resolver la cuestión de Taiwán está firmemente en manos de la China continental ”.

China suele enviar aviones militares a esta zona para mostrar su descontento, y la semana pasada introdujo allí 24 aviones después de que Taiwán solicitara su adhesión a un importante acuerdo comercial transpacífico. Los líderes chinos han prometido recuperar algún día Taiwán, por la fuerza si fuera necesario.

La presión sobre Taiwán aumentó desde la elección en 2016 de la presidenta Tsai Ing-wen, que considera que la isla “ya es independiente”. El año pasado, los aviones militares chinos realizaron un récord de 380 incursiones en la zona de defensa de Taiwán, y su número durante los primeros nueve meses de este año ya ha superado las 500.

