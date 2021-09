El magnate antivacunas británico Alan Steel murió de COVID-19

El magnate de las financias personas era un consagrado antivacunas y falleció de COVID-19 tras un mes de batallar contra la enfermedad

Murió otro antivacunas en Reino Unido y el turno ahora fue para el magnate Alan Steel, un gurú de las finanzas personales de 74 años que en los momentos más álgidos de la pandemia se dedicó a compartir desinformación sobre las vacunas en las redes sociales.

Steel falleció horas después de que su condición se agravara y tuviera que ser conectado a un respirador. Llevaba batallando contra el COVID-19 durante un mes aproximadamente.

Steel también se había manifestado en contra del uso de la mascarilla y las políticas de cuarentenas y “lock downs” para combatir la pandemia. Además les decía a sus amigos que vieran videos sobre cómo “no es una pandemia de no vacunados”.

“Quizás te preguntes por qué he estado tan callado. Durante la mayor parte de las dos semanas, luché en una batalla perdida contra el Covid”, escribió en Twitter el mes pasado.

“He estado con oxígeno en el hospital desde entonces. Pasando a cuidados intensivos hoy. Esta es una enfermedad desagradable. Cruzo los dedos y lo logro”, dijo entonces.

Poco tiempo antes de caer enfermo por el virus, Steel hizo sus últimas publicaciones compartiendo información falsa sobre los peligros de la vacuna.

Steel era más conocido en su industria por ser el primero en exponer los problemas en Equitable Life, donde los asesores de la aseguradora perdieron miles de millones de libras provenientes de los ahorros de cientos de ciudadanos británicos.

Rápidamente se ganó una reputación en el sector de servicios financieros y dirigió su propia empresa con más de mil millones de libras esterlinas en activos de clientes.

En un comunicado de la semana pasada, Steven Forbes, director gerente de Alan Steel Asset Management, dijo: “Es con profunda tristeza que tengo que informarles que el fundador y testaferro de la empresa, Alan Steel, ha fallecido”.

En uno de sus últimos mensajes dijo "cruzo los dedos para salir de esta", pero horas después de ser conectado a un respirador, falleció

“Como saben hace unas semanas contrajo el horrible virus que ha dominado nuestras vidas durante los últimos dieciocho meses, y a pesar de sus batallas contra grandes instituciones como Equitable Life, el regulador y las que le dieron mala reputación a nuestra industria, su última, contra un enemigo invisible, era uno que ni siquiera él podía ganar”, agregó.

Steel falleció el pasado miércoles.

“Alan se aseguró de que todo siguiera como de costumbre cuando ya no estuviera y los 41 de esta rama de su familia continuaremos con su legado y mantendremos los cinco componentes clave del negocio que amaba; conocimiento, integridad, innovación, equidad y diversión. No me preocupo por el hecho de que la última será la más difícil de hacer al principio, pero Alan querría que sonriamos, así que haremos nuestro mejor esfuerzo”, finalizó Forbes.

Steel deja atrás a su esposa Fran y sus dos hijos Malcom y Catherine.

