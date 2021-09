Polonia otorgó asilo a una segunda deportista bielorrusa amenazada por el régimen de Lukashenko

La jinete bielorrusa Olga Safronova durante la final del Campeonato Mundial de Dressage en Suecia en abril 2019. (TT News Agency/Bjorn Larsson Rosvall via REUTERS)

Una segunda deportista bielorrusa, una jinete que fue excluida del equipo olímpico de Bielorrusia por criticar a las autoridades de su país, recibió una visa humanitaria y asilo en Polonia, informó una legisladora polaca el domingo.

La jinete bielorrusa de escaramuza Olga Safronova, a quien se le impidió acudir a los Juegos Olímpicos de Tokio este verano, pretende entrenar y competir con el equipo ecuestre nacional de Polonia, dijo la legisladora opositora Joanna Kluzik-Rostkowska.

Los problemas de Safronova iniciaron cuando lanzó críticas al régimen autoritario del dictador bielorruso Alexander Lukashenko estando en Polonia, cuando se indicó que uno de sus caballos cojeaba y no estaba apto para competir. Los comentarios causaron la remoción de Safronova del equipo bielorruso para Tokio y que fuera llamada enemiga de la nación, explicó Kluzik-Rostkowska a The Associated Press.

Safronova decidió pedir asilo en Polonia junto con su esposo y a mediados de agosto recibieron una visa humanitaria de parte del consulado polaco en Leópolis, Ucrania, a donde fueron a recogerlos, de acuerdo con Kluzik-Rostkowska.

Los veterinarios en Polonia no detectaron problemas con el caballo. Sus otros dos caballos también fueron trasladados a Polonia.

El mes pasado, la velocista olímpica bielorrusa Krystsina Tsimanouskaya halló asilo en Polonia en su intento de evitar sanciones en su país después de criticar a funcionarios de su delegación en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde se le impidió competir.

La velocista bielorrusa Krystsina Tsimanouskaya (REUTERS/Darek Golik)

Tras ese episodio, el régimen impidió a los atletas salir del país, según confirmó la propia Tsimanouskaya y Andréi Kravchenko, otro deportista que se exilió recientemente en Alemania con su mujer y su hijo.

El régimen bielorruso teme un exilio masivo de los deportistas bielorrusos, que lograron siete medallas en los Juegos (1 oro, 3 platas y 3 bronces).

La pasada semana la Justicia bielorrusa condenó a 2,5 años de cárcel al campeón mundial de kickboxing, Alexéi Kudin, por supuestamente golpear a varios policías durante una protesta.

Muchos deportistas bielorrusos han denunciado desde el pasado año la represión violenta de las protestas por parte de las fuerzas de seguridad, lo que les ha costado en muchos casos serias reprimendas e incluso el arresto administrativo, como la jugadora de baloncesto Yelena Levchenko.

La situación de los deportistas bielorrusos saltó a las portadas en Tokio cuando la delegación olímpica bielorrusa intentó repatriar por la fuerza a Tsimanouskaya, que fue defendida por el Comité Olímpico Internacional.

(Con información de AP y EFE)

