Así quedó el Parlamento de Madrid tras la aplastante victoria del Partido Popular

El hemiciclo de la Asamblea de Madrid (Eduardo Parra - Europa Press)

Con más del 98% de los votos escrutados, el conservador Partido Popular (PP) se queda con 65 de las 136 bancas de la Asamblea de Madrid, el Parlamento de la principal comunidad autónoma de España. Con este resultado, Isabel Díaz Ayuso consiguió más del doble de los escaños que había obtenido en las elecciones de 2019, cuando apenas 30 le alcanzaron para ser investida presidenta con el apoyo entonces de Ciudadanos y de Vox.

Esas 65 bancas no sólo la dejan a cuatro de la mayoría absoluta de 69, sino que frustran cualquier posibilidad de un gobierno de izquierda, ya que entre el Partido Socialista (PSOE), Más Madrid (MM) y Unidas Podemos (UP) apenas suman 58. El PSOE resultó la fuerza más golpeada de las tres: pasó de 37 a 24 escaños. Por su parte, MM pasó de 20 a 24 y UP de 7 a 10, un avance con gusto a poco, considerando que fue a las urnas con Pablo Iglesias, su líder, como candidato. De hecho, tras conocerse los resultados, Iglesias anunció su retiro de la política.

En el otro extremo del espectro político, el ultraderechista Vox, con 13 escaños, mejora en uno los de 2019, y los liberales de Ciudadanos desaparecerán de la Asamblea de Madrid, al no llegar al 5% de los votos necesarios para tener representación en el Parlamento regional, frente a los 26 diputados que obtuvieron en 2019. De esta manera, Ayuso podrá gobernar en soledad, ya que le bastará con que Vox se abstenga en la segunda votación de investidura para ser reelecta presidenta.

En estas elecciones estaban llamados a votar 5,1 millones de ciudadanos y la participación del 80,73% fue la más alta en unos comicios a la Asamblea de Madrid, 16,46 puntos más que en las elecciones de mayo de 2019, a pesar de haberse celebrado en la pandemia del coronavirus. Durante todo el día en los colegios electorales de la Comunidad se vieron grandes filas de personas esperando pacientemente para poder emitir su voto, para lo que se guardaron todas las medidas de seguridad para evitar posibles contagios de coronavirus.

Isabel Diaz Ayuso celebra su triunfo ante sus seguidores en Madrid (Photo by PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP)

“La libertad ha triunfado”

Entre vítores de las cientos de personas congregadas ante la sede del PP en la calle de Génova de Madrid, cuando quedaba apenas media hora para que comience el toque de queda en la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso se mostró exultante: “La libertad ha triunfado”, afirmó ante la algarabía de sus seguidores. “Vamos a ser libres porque queremos que mañana Madrid, con pasión por la vida, se vuelva a levantar. Los dos bienes más preciados del hombre son la libertad y la vida, y la libertad es llevar una bandera de cualquier color y que te respeten”.

Además, volvió a reivindicar lo que llama “el estilo de vida madrileño”, en nombre de lo que rechazó la mayoría de las restricciones impuestas por Pedro Sánchez por la pandemia del coronavirus.

Díaz Ayuso y el líder nacional del PP, Pablo Casado, celebran los resultados de las elecciones regionales en el balcón de la sede del PP (REUTERS/Susana Vera)

“España es otra cosa, señor (Pedro) Sánchez y aquí viene lo mejor de cada rincón del mundo a vivir en paz y libertad. Ser madrileño de Portugal, madrileño de Cuba, de Córdoba, de Chamberí. Gracias a todos por vuestra confianza. Os prometemos dos años de gobierno en libertad, para cuidar todo lo grande que hemos conseguido entre todos. Siempre por delante con la bandera de la libertad. Viva Madrid y viva España”, concluyó su discurso, acompañada de Pablo Casado, líder nacional del PP.

“Hoy Madrid ha hecho una moción de censura democrática al sanchismo (gobierno de Sánchez)”, afirmó Casado.

Con información de EFE

SEGUIR LEYENDO: