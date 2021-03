La Unión Europea evalúa implementar una Tarjeta Verde para facilitar el turismo de personas vacunadas contra el COVID-19

FOTO DE ARCHIVO: Personas con máscaras protectoras caminan por la calle Montorgueil de París durante la epidemia de coronavirus (COVID-19) en Francia, 25 de febrero de 2021. REUTERS/Sarah Meyssonnier

En medio de las nuevas restricciones y cierres ante el aumento de los casos en Europa, la nueva medida planea un pasaporte de vacunación para facilitar la movilidad interna entre distintos países del bloque. El objetivo es lanzarlo antes del verano europeo para así ayudar a remontar el turismo.

El nuevo pasaporte no solo brindará la información tradicional (nombre, fecha de nacimiento y país de origen del pasajero), sino que también contará con un código de barras QR con información en función al tipo de certificado. Habrá tres categorías: Certificado de vacunación (tipo de vacuna y fabricante, número de dosis y fecha de inoculación), Certificado de prueba (tipo, fecha y hora de la prueba, centro donde se realizó y resultado) y Certificado de recuperación (fecha del resultado positivo de la prueba, emisor del certificado, fecha de emisión y fecha de validez).

La nueva app será gratuita , se prevé que el documento sea a prueba de falsificaciones, y el certificado se prodrá presentar en los aeropuertos en formato digital o papel.

Se podrá utilizar en todos los Estados miembros de la Unión Europea, incluyendo además Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza y va a ser la prueba de que una persona ha sido vacunada, recibido un test negativo o ya ha transcurrido la enfermedad.

Entre los temas a discutir, las autoridades europeas evalúan permitir que las personas que cuenten con este certificado de vacunación estén exentos de presentar test negativos o de realizar cuarentenas dictaminadas por los países, acelerando así los controles en los diferentes aeropuertos.

Más allá de los lineamientos del bloque, cada país podrá fijar sus propios criterios para la entrada de extranjeros.

Por el momento las vacunas aceptadas por la Agencia Europea del Medicamento, Pfizer, Moderna, AstraZeneca o Janssen, serán aceptadas para el pasaporte. No obstante, se abre la posibilidad de que distintos países acepten otras vacunas como la rusa, Sputnik V y la china, Sinovac.

Aeropuerto de Madrid (Europa Press)

Según la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, estar vacunado no será condición previa para viajar ya que este pasaporte de vacunación “no será discriminatorio” y aclaró que “su objetivo es garantizar que los ciudadanos sigan disfrutando de su derecho a la libre circulación estén o no vacunados, pero simultáneamente sin poner en peligro la salud pública”. Para evitar la discriminación, aquellos ciudadanos que no cumplan ninguno de los requisitos podrán seguir moviéndose libremente, aunque estarán sujetos a las limitaciones establecidas por cada país como podrían ser medidas de cuarentena o tests adicionales.

Los responsables europeos se reunirán mañana de manera virtual para tratar los requisitos que deberá cumplir el pasaporte. En la cita participan representantes de Alemania, Dinamarca, Francia, Italia, España, Portugal, Grecia, Eslovenia, Croacia, Chipre, Malta y Bulgaria.

España planea ser la primera en implementarlo. La intención del Gobierno es tenerlo listo antes del 19 de mayo, coincidiendo con la Feria Internacional de Turismo de Madrid. Israel y Nueva York ya implementaron apps similares.

Los casos en el hemisferio norte no dejan de aumentar. En los últimos días países europeos reestablecieron restricciones ante el aumento de los casos de COVID-19. Francia entró en un nuevo bloqueo de un mes el pasado 20 de marzo, España extendió hasta mayo el toque de queda desde las 23 a las 6 y Alemania extendió las medidas contra el coronavirus vigentes hasta el 18 de abril, pero canceló el súper cierre de Semana Santa que también incluía el cierre de supermercados.

