Cómo son los desesperados intentos por rescatar el Ever Given

Los procedimientos para la liberación del buque Ever Given (Infografía: Marcelo Regalado)

¿Cómo desencallar un portacontenedores de 400 metros de eslora cuya roda está medio enterrada en la orilla de un canal indispensable para el comercio mundial? Excavando, retirando arena y arrastrándolo con remolcadores, esperando que todo salga bien.

El viernes se intentó desembarrancar, en vano, al portacontenedores Ever Given, que está encallado desde el martes en el canal de Suez, según informó la compañía Bernhard Schulte Shipmanagement (SPM), una empresa con sede en Singapur que se encarga de la gestión técnica del buque de más de 200.000 toneladas.

Al menos ocho embarcaciones y cuatro excavadoras participan en los esfuerzos para deshacer este atasco que ha atrapado a más de 200 barcos de transporte de mercancías y petroleros en un momento de demanda sin precedentes y que podría tardar semanas en resolverse.

El portacontenedores Ever Given encallado en el Canal de Suez en esta imagen de satélite de Maxar Technologies tomada el 26 de marzo de 2021. Maxar Technologies/Handout vía REUTERS

“Respecto a todas las operaciones de salvamento que yo haya podido hacer, esta parece ser de una simplicidad desconcertante”, declaró sin embargo a la AFP el ex comandante Yvon Mounes, que en el pasado estuvo al frente de las operaciones de salvamento del armador Les Abeilles, especializado en operaciones de remolque.

“Por supuesto, tiene el bulbo de proa [la protuberancia de la parte delantera del barco] en la arena, pero esto no es realmente un problema”, explicó. “¡Se retira la arena y el barco se pone a flotar naturalmente!”. En principio, el buque no está dañado, pues en esa zona no hay rocas, según él.

El Ever Given “no está únicamente varado en la arena en superficie, también está atrapado dentro de la orilla”, indicó no obstante a la AFP Plamen Natzkoff, experto de la consultora VasselsValue.

“Habrá que excavar donde el barco está atascado, para que pueda moverse de nuevo. Y eso, claramente, es un gran trabajo”, consideró Natzkoff.

Para hacerlo, según el experto, se necesitarán excavadoras para cavar en la orilla y dragas para aspirar la arena de debajo del barco. Después de ello, podrán intervenir los remolcadores. “Egipto tiene la capacidad de aportar la mano de obra necesaria. Pero está claro que se trata de un gran desafío logístico y que llevará tiempo”, señaló.

Los equipos de salvamento deberían darse prisa para poder aprovechar la marea alta el domingo por la noche. “Si no logran desencallarlo, la próxima marea alta no llegará hasta dentro de quince días y eso podría ser problemático”, agregó.

Los impactantes números del bloqueo al Canal de Suez por el buque encallado (Marcelo Regalado)

Según la Autoridad del Canal de Suez (SCA), se tendrán que retirar entre 15.000 y 20.000 metros cúbicos de arena para llegar a entre 12 y 16 metros de profundidad y poder poner a flote el colosal portacontenedores.

Egipto ha recibido varias propuestas de ayuda internacional, entre ellas de Estados Unidos, y este viernes de Turquía, que ofreció un gran remolcador.

Para el domingo, se espera el despliegue de dos remolcadores más, de entre 220 y 240 toneladas, explicó Bernhard Schulte Shipmanagement.

Pero nadie sabe predecir con certeza cuánto tiempo durarán las operaciones. Un responsable de la empresa holandesa Smit Salvage, a la que se recurrió para rescatar al buque, dijo el miércoles que se podrían tardar “días o incluso semanas” en reflotar al “Ever Given”.

Timelapse de los últimos cuatro días del Ever Given: desde que encalló en el canal de Suez hasta los intentos de rescate de otras embarcaciones

El encallamiento del Ever Given, ocurrido el martes debido probablemente a violentos vientos combinados con una tormenta de arena, ha provocado importantes atascos.

Este incidente está retrasando los envíos de bienes de consumo de Asia a Europa y Norteamérica, así como los productos agrícolas que se desplazan en dirección contraria. Hasta el viernes, unos 237 buques, entre ellos petroleros y decenas de portacontenedores, estaban esperando para transitar por el canal, que maneja alrededor del 12% del comercio mundial.

El gigante del transporte marítimo Maersk y el alemán Hapag-Lloyd indicaron que contemplaban desviar sus barcos y pasar por el Cabo de Buena Esperanza, un trayecto de 9.000 kilómetros y 10 días suplementarios bordeando el continente africano.

Cerca de 19.000 barcos atravesaron el canal en 2020, según la SCA, un promedio de algo más de 51 navíos por día.

Según un informe de Allianz Global Corporate & Specialty sobre la seguridad marítima, “el Canal de Suez presenta un excelente balance de seguridad en su conjunto, y los incidentes de navegación son extremadamente raros, con 75 incidentes en la última década”.

Con información de AFP

