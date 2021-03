Los impactantes números del bloqueo al Canal de Suez por el buque encallado

El buque Ever Given, de 400 metros y 224.000 toneladas, alquilado por la empresa taiwanesa Evergreen Marine Corp, bloquea el Canal de Suez de Egipto (BlackSky/Handout via REUTERS)

Dragas, remolcadores e incluso una retroexcavadora intentaron en vano el jueves liberar el gigantesco buque de carga atascado en el Canal de Suez mientras al menos 185 embarcaciones están a la espera de atravesar la vía crucial. A medida que el tiempo pasa, aumentan las pérdidas del sector naviero.

El Ever Given, un buque del tamaño de un rascacielos que transporta carga entre Asia y Europa, encalló el martes en la estrecha vía artificial que separa el África continental de la península de Sinaí, y conecta al Mar Mediterráneo con el Mar Rojo. Aún con la ayuda de las mareas, las autoridades no han podido desplazar al buque de bandera panameña y buscan maneras novedosas de liberarlo. Los trabajos se reanudaron este viernes a la mañana, por el momento sin éxito.

Un repaso de los descomunales números del barco, del canal y del impacto del bloqueo permiten comprender la magnitud de la crisis que mantiene en vilo al comercio mundial.

El buque Ever Given

Con cerca de 400 metros de largo, 59 de ancho y un peso de 200.000 toneladas, el Ever Given es uno de los buques contenedores más grandes del mundo, tan largo como el Empire State Building de Nueva York es alto. Su gran tamaño dificulta los esfuerzos para desenterrarlo. Una gran excavadora amarilla, casi dos veces más alta que su conductor, parecía una miniatura de juguete rascando el suelo al lado de la proa del barco.

El buque, construido en 2018, tiene capacidad para más de 20.000 contenedores y es operado por una tripulación de 25 personas, todas de nacionalidad india.

Trabajadores junto al buque que fue golpeado por un fuerte viento y encalló en el Canal de Suez (Autoridad del Canal de Suez/Handout vía REUTERS)

Peter Berdowski, director de un equipo de expertos holandeses contratados para ayudar en la operación de rescate, comparó al navío con “una enorme ballena varada” y advirtió que podría ser necesario descargar los contenedores apilados a unos 30 metros de altura para reducir su peso y hacer que flote nuevamente.

“No podemos excluir que pueda llevar semanas, dependiendo de la situación”, dijo a los medios holandeses. “Es un peso enorme sobre la arena. Podríamos tener que trabajar con una combinación de reducción de peso retirando contenedores, aceite y agua del barco, remolcadores y dragado de arena”.

El Ever Given, encallado en la arena (Autoridad del Canal de Suez/Handout vía REUTERS)

El canal de Suez

Alrededor del 12% del comercio mundial, y del 30% de todos los contenedores transportados por vías fluviales, atraviesan el canal de Suez, lo que lo vuelve tan estratégico que las grandes potencias globales han luchado por él desde que se completó en 1869. Punto de enlace entre Asia y Europa, la vía marítima reduce drásticamente las distancias: 6.000 kilómetros menos entre Singapur y Rotterdam, por ejemplo.

Mide 193 kilómetros de largo, tiene 24 metros de profundidad y 205 metros de ancho. En promedio, un barco tarda 14 horas en transitarlo.

El carguero Yang Ming y otro barco están anclados fuera del Canal de Suez, donde encalló el Ever Given (REUTERS/Amr Abdallah)

El canal no ha cesado de expandirse y modernizarse desde su inauguración, y acompañó la evolución del comercio marítimo al punto de que ahora recibe navíos gigantes de hasta 240.000 toneladas. En el momento de su nacionalización por el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser en 1956, el canal tenía 175 kilómetros de largo, 14 metros de profundidad y podía recibir barcos de hasta 30.000 toneladas y 35 pies de calado (10,7 metros).

Una nueva ampliación del canal, inaugurada en 2015, duplicará el tráfico a cien barcos por día para 2023. Al expandirse, el Canal de Suez, por donde pasa gran parte del petróleo transportado por mar, enfrenta la competencia del tránsito por Cabo de Buena Esperanza, en el sur de África. Porque aún si reduce drásticamente las distancias, cuando los precios del petróleo caen puede ser más rentable recorrer miles de kilómetros más en lugar de que pagar un derecho sustancial de uso, clave para las finanzas egipcias.

El buque Ever Given, uno de los portacontenedores más grandes del mundo (REUTERS/Ahmed Fahmy)

El impacto del bloqueo

El carguero gigante está bloqueando envíos por un valor estimado de USD 9.600 millones por día, incluidos alimentos y petróleo, lo que tendrá un impacto en la economía mundial, advirtieron los expertos. La cifra se basa en una evaluación de Lloyd’s List que sugiere que el tráfico en dirección oeste tiene un valor de alrededor de USD 5.100 millones por día y el tráfico en dirección este aproximadamente USD 4.500 millones. Hasta el jueves ya estaban retenidas mercancías por valor de USD 29.000 millones.

Hay alrededor de 185 embarcaciones esperando para transitar por la vía fluvial, según muestran los datos compilados por Bloomberg. Otras tantas señalan el Canal de Suez como su próximo destino, lo cual podría empeorar el impacto sobre el comercio en los próximos días.

El buque encalló por los fuertes vientos (Suez Canal Authority/Handout via REUTERS)

El embotellamiento incluye a 40 graneleros que transportan desde cultivos hasta productos secos como cemento, así como buques que cargan petróleo, combustible y productos químicos. También hay ocho barcos que llevan ganado, más de 30 buques de carga general y un cisterna.

Además, hay nueve embarcaciones que transportan productos de petróleo limpios, junto con biodiesel, estacionadas en las afueras de Suez, esperando la reanudación de los convoyes hacia el norte. Aproximadamente 13 millones de barriles de crudo en 10 petroleros podrían verse afectados por la interrupción, según Arthur Richier, analista senior de carga de Vortexa.

Si un barco quisiera dar la vuelta y llegar a su destino bordeando África, tendría que extender siete días más de lo esperado su travesía, lo que se traduciría en cientos de miles de dólares de gastos extra.

(Con información de agencias)

