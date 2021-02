Hackers norcoreanos robaron millones de dólares a entidades virtuales para financiar el programa de misiles del régimen

Kim Jong-un, dictador norcoreano, observa el lanzamiento de un misil

Un “ejército” de piratas informáticos del régimen de Corea del Norte robó a través de internet cientos de millones de dólares durante gran parte de 2020 para financiar los programas de misiles nucleares y balísticos del país, lo que supone una violación del derecho internacional.

Según informó este martes la cadena estadounidense CNN, un informe confidencial de Naciones Unidas ha determinado que la dictadura de Kim Jong-un ordenó realizar “operaciones contra instituciones financieras y casas de cambio virtuales” en la red para pagar armas y mantener a flote la economía de Corea del Norte.

Los piratas informáticos robaron activos virtuales por valor de 316,4 millones de dólares entre 2019 y noviembre de 2020, de acuerdo a lo indicado por el documento.

El informe también alega que Corea del Norte “produjo material fisible, mantuvo instalaciones nucleares y mejoró su infraestructura de misiles balísticos” mientras continúa “buscando material y tecnología para estos programas en el extranjero”, según CNN.

Los expertos de la ONU advirtieron que es “muy probable” que Corea del Norte pueda montar un dispositivo nuclear en un misil balístico de cualquier alcance (KCNA VIA KNS / AFP)

El régimen de Kim Jong-un ha buscado durante años desarrollar armas nucleares y misiles avanzados para emparejarlos, a pesar de su inmenso coste y del hecho de que tal búsqueda ha llevado al hermético país a recibir fuertes sanciones de la ONU.

Los investigadores de Naciones Unidas, que citan fuentes de un país que no identifican, consideran que es “muy probable” que Corea del Norte pueda montar un dispositivo nuclear en un misil balístico de cualquier alcance.

No obstante, aún no es posible determinar si esos misiles podrían volver a entrar con éxito en la atmósfera terrestre. “El estado miembro, no obstante, dijo que no queda claro si Corea del Norte desarrolló misiles balísticos que son resistentes al calor que genera durante el momento en el que vuelven a entrar a la atmósfera”, explicó el panel.

El informe fue escrito por el Panel de Expertos de la ONU sobre Corea del Norte, el organismo encargado de monitorear la aplicación y eficacia de las sanciones impuestas contra el régimen de Kim Jong-un como castigo por el desarrollo de sus armas nucleares y misiles balísticos.

Los hackers norcoreanos robaron activos virtuales por valor de 316,4 millones de dólares (Foto: especial)

Los detalles del informe, que actualmente es confidencial, fueron obtenidos por CNN a través de una fuente diplomática en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, quien compartió partes del documento bajo condición de anonimato.

El informe del Panel se compone de información recibida de los países miembros de la ONU, agencias de inteligencia, los medios de comunicación y quienes huyen del país, no la propia Corea del Norte.

La cadena señala que no está claro cuándo se publicará este informe, pero recuerda que las filtraciones anteriores han molestado a China y Rusia, ambos miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que ha provocado enfrentamientos diplomáticos en el organismo y retrasos a la hora de conocer estos informes.

El régimen norcoreano ha presentado numerosos modelos de nuevos misiles balísticos durante los últimos meses. Son más grandes o más fáciles de mover y disparar que los anteriores. En un desfile militar en Pyongyang que tuvo lugar en octubre, mostró un misil balístico intercontinental (ICBM) enorme que parecía ser el misil pasible de ser transportado por tierra más grande del mundo. También parecía ser capaz de albergar múltiples cabezas de misiles.

Con información de EFE

