Ya no se recomienda empezar a los 50 años con los estudios preventivos de cáncer de colon: la nueva edad es 45 años

Los 50 años ya no respresentan una cifra segura para el control preventivo del cáncer de colon. (Encarni Escobar/Europa Press)

Hasta hace poco se consideraba que el cáncer de colon era una enfermedad que afectaba a las personas de más de 50 años, y esa era la edad que se recomendaba para comenzar con el control preventivo. La gente se realizaba una colonoscopía al cumplir 50 y, si los resultados eran normales, podía dejar pasar otros 10 años antes de repetir el estudio. Pero a medida que se multiplicaron casos de personas más jóvenes, surgieron dudas sobre la exactitud de los criterios que empleaban. Sobre todo porque la mayoría de los cánceres tienen mejores pronósticos cuanto antes se los encuentre.

El 27 de octubre, un panel de expertos recomendó formalmente que se cambien esos lineamientos en los Estados Unidos: "Por primera vez, el Grupo Especial sobre Servicios Preventivos (PSTF) recomienda que las pruebas de detección del cáncer de colon comiencen a los 45 años”, anunció un comunicado del grupo independiente de científicos. El control preventivo a los 50 años ya no es una cifra segura.

“Una expectativa de 53.200 muertes este año, la enfermedad es la tercera causa de fallecimientos asociados al cáncer entre hombres y mujeres en los Estados Unidos”, explicó Stat. “Pero con pruebas de detección tempranas, se cuenta entre las formas de cáncer más prevenibles”.

La variedad colorrectal es la tercera causa de muerte por cáncer en los Estados Unidos y afecta a población cada vez más joven. (Shutterstock)

Además de bajar la recomendación oficial de la edad para la colonoscopía y demás exámenes para detectar anormalidades en el intestino grueso, el PSTF subrayó la importancia de insistirle al público en que realice ese estudio: “El cáncer colorrectal es una enfermedad devastadora. A pesar de la gran evidencia de que su detección es efectiva, casi la cuarta parte de la gente entre 50 y 75 años nunca se ha hecho el examen”, señaló el texto.

Alex Krist, profesor de clínica médica y salud poblacional en Virginia Commonwealth University (VCU) y presidente del panel de expertos, subrayó: “La prueba es un servicio preventivo de gran efectividad, que se ha demostrado que salva vidas. Esperamos que esta recomendación de examinar a las personas de 45 a 75 años fomente más exámenes para detectar el cáncer colorrectal y reduzca el riesgo de muerte por esta enfermedad”.

La recomendación queda abierta al comentario público por cuatro semanas; una vez pasado ese plazo sin inconvenientes, pasará a reemplazar la recomendación de los 50 años, que el PSTF realizó en 2016. Eso implicará que la gente de 45 a 49 años puedan sumar a la batería de exámenes anuales de prevención aquellos vinculados al cáncer de colon, y que no deban pagar por ello sino que queden a cargo de las compañías de seguro médico.

El PSTF también subrayó la importancia de insistirle al público en que realice ese estudio: “Casi la cuarta parte de la gente entre 50 y 75 años nunca se ha hecho el examen”. (GettyImages/iStock)

Desde la recomendación anterior la realidad de los pacientes cambió: “Estamos viendo tantos casos nuevos de cáncer de colon en personas de 45 a 49 años como solíamos ver en personas de 50 a 54”, explicó a Stat John Wong, del Centro Médico Tufts e integrante del grupo especial. En efecto, los documentos que examinaron los científicos del PSTF presentaron que la incidencia de cáncer de colon en personas que tenían 45 años en 2016 fue similar a la que tenían las personas de 50 años en 1992.

Si bien todavía se desconocen las razones, las cifras son dolorosas: unos 18.000 estadounidenses de menos de 50 años recibirán este diagnóstico, lo cual representa el 12% del total de nuevos casos de cáncer, en 2020, según la Sociedad Nacional de Cáncer del país (ACS).

“Nuevos hallazgos científicos sobre el cáncer colorrectal en la gente más joven nos han permitido expandir nuestra recomendación para examinar a todos los adultos a partir de los 45, en particular los afroamericanos, quienes tienen mayores probabilidades de morir por esta enfermedad”, agregó Michael Barry, profesor de medicina en la Universidad de Harvard, médico del Hospital General de Massachusetts y miembro de PSTF, para señalar uno de los problemas destacados que se hallaron en los años recientes de investigación.

Si bien el comunicado de PSTF no hizo recomendaciones diferenciadas por orígenes étnicos, la mención de Barry refleja una preocupación de todos los expertos: la tasa promedio anual de muerte de cáncer colorrectal en los Estados Unidos es de 12,2 por cada 100.000 mujeres y de 17,3 por cada 100.000 hombres, en general pero sube a 16,1 por 100.000 mujeres y a 24,4 por 100.000 hombres en el caso de los afroamericanos.

Charles Rogers, profesor de salud pública en la Universidad de Utah, observó que “hay pruebas contundentes de que la edad recomendada para el estudio preventivo debería ser menor en el caso de los afroamericanos, porque cada vez más desarrollan esta enfermedad a edades tempranas”, citó Stat. El médico recordó un caso famoso reciente: el actor Chadwick Boseman, quien fue diagnosticado con cáncer de colon de fase 3 a los 39 años y murió en agosto, a los 43. “En mi práctica el problema empeora constantemente”, dijo. “Está muy bien que bajemos a 45, pero ¿qué vamos a hacer por aquellos que son aun menores?”.

En general, sin embargo, los gastroenterólogos recibieron la noticia con entusiasmo. Aunque implica desafíos: “Esto equivale a decir que ahora habrá otros 21 millones de personas que necesitarán ser examinadas”, dijo Fola May, médica de la Universidad de California en Los Angeles (UCLA).

Los afroamericanos son particularmente vulnerables a esta enfermedad: el actor Chadwick Boseman, quien fue diagnosticado con cáncer de colon de fase 3 a los 39 años, murió en agosto, a los 43 años. (Robyn Beck / AFP)

Desde el punto de vista de la salud pública, su preocupación es cómo lograr que tanta gente más acceda a lo que necesita, dado que se parte de una situación que dista de ser óptima: “Como país, siempre fuimos deficientes en lo que respecta a la detección de este cáncer, y en especial entre las minorías étnicas como los afroamericanos, los latinos, los asiáticos y los nativos”. Según la ACS, el 69% de los adultos blancos de 50 a 75 años realizaron estos estudios, pero la tasa descendió a 66% para los afroamericanos, y entre el 59% y el 56% para los demás grupos.

Las nuevas recomendaciones se aplican a los adultos que no presentan síntomas y, como las anteriores, no alcanzan a las personas que ya presentan signos de cáncer colorrectal, que tienen antecedentes familiares de cáncer colorrectal (a quienes las actuales normas recomiendan comenzar a estudiarse a los 40 años, o 10 años antes de la edad que tenía su familiar al ser diagnosticado) o que han desarrollado pólipos en el colon. Y no cambian las guías anteriores en lo que concierne a las personas de 76 a 85 años, que deben, como hasta ahora, consultar a sus médicos sobre los riesgos y los beneficios de realizar las pruebas, ni a los mayores de 85, que pueden cesar estos estudios.

