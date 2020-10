Cómo es el acuerdo militar que firmaron Estados Unidos e India ante la creciente presencia de China en el Indo-Pacífico

El secretario de Defensa Mark Esper y su homólogo indio Rajnath Singh durante la llegada del estadounidense a Nueva Delhi (REUTERS/Danish Siddiqui)

El Acuerdo Básico de Intercambio y Cooperación Geoespacial (BECA, por sus siglas en inglés) sellado el martes entre Estados Unidos e India marca un nuevo hito en la alianza entre los dos países.

La firma del acuerdo se materializó en Nueva Delhi en la tercera ronda de las conversaciones ministeriales India-EEUU 2+2, en las que el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, se reunieron con sus homólogos indios, Subrahmanyam Jaishankar y Rajnath Singh.

El BECA proporcionará a los ejércitos de las dos naciones acceso a datos geoespaciales extremadamente precisos, tecnología militar de alta gama y datos satelitales clasificados sobre cuestiones relacionadas con la defensa.

El secretario de Estado de EEUU Mike Pompeo y el secretario de Defensa de EEUU Mark Esper junto al canciller indio Subrahmanyam Jaishankar y al ministo de Defensa indio Rajnath Singh durante el encuentro de este martes en Nueva Delhi (Adnan Abidi/AP)

Según el acuerdo, India tendrá acceso a una variedad de datos topográficos, náuticos y aeronáuticos que ayudará a aumentar la precisión de los sistemas de hardware automatizados del ejército indio y las armas como drones, misiles de crucero y misiles balísticos, informó Reuters. También las fuerzas armadas de los EEUU proporcionarán ayudas de navegación y aviónica avanzadas a las fuerzas aéreas indias, según una fuente de defensa india.

El pacto también prevé la colocación de un oficial de enlace de la Armada de los Estados Unidos en el centro de intercambio de información de la Armada de la India - el Centro de Fusión de la India-Región del Océano Índico - y la colocación de un oficial de enlace de la India en el Comando Central de las Fuerzas Navales de los Estados Unidos en Bahrein, algo que según el ministro de Defensa indio podría “aprovecharse para mejorar nuestra arquitectura de intercambio de información”.

El acuerdo es especialmente importante para India en un momento en que enfrenta las crecientes ambiciones de China en el Indo-Pacifico y mantiene con el país asiático un contencioso fronterizo en el Himalaya que el pasado junio vivió la peor escalada en décadas, con la muerte en un enfrentamiento con militares chinos de al menos 20 soldados indios.

Tropas chinas en Ladakh, en la zona fronteriza con India, en una foto de 2013 (AP)

La mayor parte de la información intercambiada no estará clasificada y se compartirá en formato digital o impreso. No obstante, el acuerdo de BECA también incluye la provisión de compartir información clasificada, con las garantías adecuadas para garantizar que no se comparta con terceros.

El BECA es el último de los cuatro acuerdos fundamentales de defensa entre los dos países, unos pactos que Washington suele limitar a sus socios en la OTAN y a países asiáticos como Japón, Corea del Sur y Australia, con los que forma un bloque de contención a los supuestos deseos expansionistas de China.

Tanto los Estados Unidos como la India participarán el próximo mes en los ejercicios navales de Malabar en el Océano Índico junto con Japón y Australia.

Los cuatro países mantienen un diálogo estratégico informal entre ellos conocido como el Diálogo de Seguridad Cuadrilateral, comúnmente conocido como el “Cuadrilátero”. Si bien se describe como un esfuerzo colectivo para promover una región del Indo-Pacífico libre, abierta e inclusiva, según varios expertos su existencia se considera un potencial disuasivo para la creciente presencia de China en la región.

