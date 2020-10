Peter Madsen, el asesino de una periodista en un submarino artesanal, se escapó de la policía y amenazó con un ataque antes de volver a ser detenido

Un agente de policía contempla a Peter Madsen sentado a la vera de un camino, capturado tras un intento de fuga, en Albertsund, Dinamarca (AP)

El danés Peter Madsen, condenado a cadena perpetua por la tortura y muerte de la periodista sueca Kim Wall en un submarino artesanal, ha sido detenido el martes cerca de Copenhague después de una huida frustrada de prisón, según las autoridades.

Acorralado en un primer momento por la policía cerca de la cárcel de Albertslund, un suburbio de Copenhague, el prófugo fue finalmente detenido y “evacuado de la zona”, anunció la policia danesa en Twitter. Algunas informaciones no confirmadas apuntan a que Madsen habría amenazado a la policía con un arma o con un artefacto explosivo.

El tabloide Ekstra Bladet publicó un video de Peter Madsen sentado sobre el pasto con las manos a la espalda y agentes de policía que lo vigilaban. Según el periódico, Madsen tenía “un objeto similar a un cinturón en torno del abdomen”.

La policía rodea a Madsen (Ritzau Scanpix/Nils Meilvang via REUTERS)

Se revelaron escasos detalles.

Un testigo, Frank Jensen, dijo al Ekstra Bladet que la policía repentinamente rodeó una camioneta blanca, abrió la puerta y sacó a Madsen del interior. El hecho ocurrió fuera de la cárcel de Herstedvester en Albertsund, un suburbio de Copenhague donde Madsen cumple su condena.

Madsen rodeado por la policía (Ritzau Scanpix/Nils Meilvang via REUTERS)

“Sólo hay un culpable, soy yo”

Madsen fue condenado en 2018 por la Corte Municipal de Copenhague a perpetua por por el asesinato con premeditación, precedido de violencia sexual, de Kim Wall, una reportera sueca de 30 años a quien atrajo a bordo de su submarino en 2017 con la promesa de una entrevista.

Madsen, de 49 años, perdió la apelación después de ofrecer disculpas a la familia de la víctima.

El septiembre, reconoció por primera vez su culpabilidad en un documental. “Sólo hay un culpable, soy yo”, dijo Madsen.

El femicidio ocurrió la tarde del 10 de agosto de 2017, cuando la periodista embarcó a bordo del Nautilus con Madsen, inventor y propietario del sumergible.

Kim Wall junto a Madsen a bordo del sumbarino "UC3 Nautilus" en el puerto de Copenhague (AFP PHOTO / Peter THOMPSON)

Wall quería hacer un artículo sobre este ingeniero autodidacta obsesionado por la conquista de los mares y el espacio.

La periodista fue reportada como desaparecida en la noche por su compañero y su cuerpo fue luego encontrado en el mar, desmembrado.

Durante el proceso, Madsen confesó que descuartizó el cuerpo de la víctima, lo puso en bolsas de plástico y lo lanzó al mar Báltico, aunque siempre dijo que la muerte fue accidental. “Aparte del 10 de agosto de 2017, nunca le hice nada a nadie”, afirmó.

La fiscal que se ocupó del caso dijo que la periodista no había podido escapar y “probablemente había rogado por su vida”, mientras que Madsen llevaba a cabo “una fantasía sexual sádica... inhumana”. El ADN de ella se habría encontrado en las uñas, la cara y el cuello de Peter Madsen.

Antes del asesinato, Peter Madsen era conocido en Dinamarca por sus excéntricos inventos (Reuters)

La fiscal dijo que se encontraron videos de mujeres torturadas y asesinadas en la computadora de Madsen, y agregó que probablemente el hombre filmó el asesinato. Dijo que Madsen había estado planeando el asesinato y “esperaba una víctima”.

Kim había escrito como periodista freelance para todos los grandes medios: The New York Times, The Guardian, Harper’s magazine, Vice magazine, South China Morning Post y Time, entre otros. En 2016 había sido premiada, por un un diario alemán, por su reportaje digital “Exodus”, sobre el cambio climático y los ensayos nucleares en las Islas Marshall.

Las condenas a perpetua en Dinamarca generalmente significan 16 años en prisión, pero se evalúa al condenado para determinar si presenta un peligro para la sociedad y se le puede denegar la libertad.

