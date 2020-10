Los líderes de la Unión Europea advierten al Reino Unido que no habrá acuerdo a cualquier precio: “Nosotros no elegimos el Brexit”

Foto de archivo de las banderas de Gran Bretaña y la UE en Berlín. REUTERS/Hannibal Hanschke

Los principales líderes de la Unión Europea (UE), encabezados por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, enviaron un fuerte mensaje al primer ministro británico, Boris Johnson, en el que dejaron en claro que el Reino Unido debe aceptar las condiciones del bloque o enfrentar la posibilidad de no alcanzar un acuerdo en las negociaciones para consumar el Brexit.

Macron, quien buscará la reelección en los comicios presidenciales de 2022, afirmó que defender los intereses de los pescadores y las comunidades costeras de Francia era una prioridad, aunque no llegó a exigir la posición original de la UE de mantener el status quo.

“Bajo ninguna condición se puede sacrificar a nuestros pescadores durante el Brexit”, aseguró el mandatario francés. “Nosotros no elegimos el Brexit. Es la elección del pueblo británico. Por lo tanto, proteger el acceso de nuestros pescadores a las aguas británicas, encontrar un buen compromiso para nuestros pescadores, y me refiero a todos los países europeos afectados, incluida Francia, es un punto importante en esta discusión, para nosotros”, añadió a su llegada a la cumbre europea que comenzó hoy en Bruselas y en la cual se abordará el estado de las conversaciones entre Londres y la UE.

Mientras el Reino Unido apuesta por restringir el acceso de los pescadores de los Veintisiete a sus aguas, en Bruselas pretenden mantener la situación más similar posible a la actual.

Consultado acerca de la competencia justa, Macron destacó la importancia de mantener la igualdad de condiciones en ámbitos como las ayudas de Estado o los estándares sociales y medioambientales.

“Este acuerdo no se hará a cualquier precio. Si esas condiciones no se cumplen, es posible que no tengamos un acuerdo. Nosotros estamos preparados, Francia está preparada”, expresó el mandatario.

El primer ministro de Holanda, Mark Rutte, manifestó su optimismo para llegar a un acuerdo, pero sostuvo que para lograr un gran avance “el movimiento del lado del Reino Unido es realmente necesario”.

Mientras que la canciller de Alemania, Angela Merkel, afirmó querer un acuerdo, pero “no a cualquier precio”.

“Tiene que ser un acuerdo justo en el que ambas partes puedan beneficiarse. Todo el esfuerzo vale la pena y, por supuesto, apoyaremos las negociaciones de Michel Barnier (negociador de la UE para el Brexit) y Ursula von der Leyen (la presidenta de la Comisión Europea)”, agregó.

El presidente del consejo europeo, Charles Michel, expresó su disposición a seguir negociando con Reino Unido, al tiempo que reconoció que las negociaciones son “difíciles”.

Por su parte, Johnson dijo que tomará una decisión el viernes, al final de la cumbre de la UE, sobre si hay motivos para continuar con las conversaciones. El primer ministro busca una nueva ronda de negociaciones y el compromiso de comenzar a trabajar en el texto legal como un precio para continuar.

