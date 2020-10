Estados Unidos y Alemania le exigieron a Turquía que termine con su “provocación” a Grecia

El buque de investigación turco 'Oruç Reis' (TOLGA ADANALI / ZUMA PRESS)

Estados Unidos y Alemania, dos de los principales aliados occidentales de Turquía, le exigieron este martes a Ankara que retire un barco que volvió a navegar en aguas en disputa con Grecia, una acción que Washington calificó de “provocación”.

La armada turca dijo el domingo que el navío de exploración “Oruc Reis” era enviado nuevamente a aguas mediterráneas ricas en petróleo entre la isla griega Creta y Chipre, semanas después de haber salido de la zona en medio de negociaciones.

Estados Unidos dijo que “deplora” la decisión turca y apuntó que Grecia “reivindica jurisdicción” en áreas en las que el barco planea operar hasta el 22 de octubre.

“Exigimos que Turquía cese esta provocación deliberada y comience inmediatamente las conversaciones preliminares con Grecia”, dijo la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, en un comunicado.

Heiko Maas, ministro de Asuntos Exteriores de Alemania: "Ya es hora de que Turquía contribuya al diálogo en el Mediterráneo" (EFE/EPA/KATIA CHRISTODOULOU)

“El anuncio de Turquía aumenta unilateralmente las tensiones en la región y complica deliberadamente la reanudación de las conversaciones cruciales entre nuestros aliados de la OTAN, Grecia y Turquía”, añadió.

“La coerción, las amenazas, la intimidación y la actividad militar no resolverán las tensiones en el Mediterráneo oriental”, dijo.

Turquía envió en agosto el barco de exploración respaldado por buques de guerra a aguas en disputa. La maniobra alarmó tanto a Chipre como a Grecia, que llevaron a cabo simulacros militares.

Atenas dijo este martes que no puede haber una solución diplomática hasta que el barco no se retire. Grecia “no se sentará a la mesa de negociaciones preliminares mientras el Oruc Reis y los barcos militares que lo escoltan no salgan de ahí”, dijo el ministro de Estado, George Gerapetritis, a una radio griega.

El presidente turco Tayyip Recep Erdogan (Pavel Golovkin/Pool via REUTERS)

Añadió que Atenas podría denunciar “enfáticamente” la disputa en una reunión del Consejo Europeo que comenzará el jueves.

Turquía criticó en tanto el reclamo estadounidense, que el ministerio de Exteriores consideró entra en una “seria contradicción” porque Washington no reconoce el tratado que Grecia cita para realizar sus reclamos marítimos.

Alemania subió el tono

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, había dicho el mes pasado que el retiro del buque era una forma de darle una oportunidad a la diplomacia.

Pero funcionarios turcos insistieron con que el navío estaba realizando trabajos de mantenimiento que estaban planeados y volvería a las aguas del este del Mediterráneo para continuar esa tarea.

El ministro alemán de Exteriores, Heiko Maas, dijo al visitar Chipre antes de ir a Grecia, que Turquía “debe terminar ese ciclo de detente y provocación”.

Donald Trump, Tayyip Erdogan, Emmanuel Macron y Angela Merkel durante una cumbre de la OTAN en 2019 (REUTERS/Peter Nicholls)

“Si hubieran nuevas exploraciones turcas de gas en las áreas que están en mayor controversia en el este del Mediterráneo, sería un serio retroceso para los esfuerzos por destensar” el litigio, dijo Maas.

Mientras Francia ha respaldado firmemente a Grecia en el enfrentamiento con Turquía, Alemania irritó en agosto a muchos griegos que consideraron muy tibia la respuesta de la mayor potencia europea.

Erdogan mantiene una relación cordial con la canciller alemana, Angela Merkel, quien ha trabajado con Turquía para detener el flujo de refugiados hacia Europa y en la crisis en Libia.

Chipre ha presionado por acciones más fuertes contra Turquía, pero al reunirse con Maas, el ministro de exteriores chipriota Nikos Christodoulides dijo: “En lo que estamos más interesados no es en la adopción de sanciones, es en cómo acciones ilegales son tratadas”.

Turquía reactiva la búsqueda de gas cerca de Grecia pese a intento de diálogo. EFE/EPA/TOLGA BOZOGLU *** Local Caption *** 54791115

Erdogan también tiene buenos lazos con el presidente estadounidense, Donald Trump, aunque Estados Unidos ha ido incrementando su relación con Grecia, debido en parte por sus crecientes lazos con Israel, un aliado de Washington.

Con Erdogan, Turquía ha asumido nuevas y enérgicas posiciones, no solo contra Grecia, su histórico rival.

En las últimas semanas, alentó a Azerbaiyán en su campaña para terminar con la “ocupación” armenia de la región Nagorno Karabaj, en donde se desataron los peores combates desde 1994.

Shaun Tandom para AFP

