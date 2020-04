Además, reivindicó a los que consuelan, que "llevan las cargas de los demás" , que "animan" y que son "mensajeros de vida en tiempos de muerte". En este sentido, hizo hincapié en el ejemplo de las mujeres que ante la muerte de Jesús "no se quedaron paralizadas, no cedieron a las fuerzas oscuras de la lamentación y del remordimiento, no se encerraron en el pesimismo, no huyeron de la realidad".