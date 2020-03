El país luso dictó el jueves pasado el estado de emergencia durante 15 días: para evitar la propagación del COVID-19, el gobierno del socialista Antonio Costa pidió a sus habitantes permanecer confinados en sus casas, ordenó el cierre de comercios no esenciales y cerró sus fronteras con España a los turistas. A partir del lunes, además, todos aquellos que regresen a Portugal desde el extranjero deberán pasar 14 días en cuarentena. No obstante, el gobierno no dictó una cuarentena obligatoria.