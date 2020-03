“Los obituarios son un servicio que le brindamos a la ciudad y una gran parte de los lectores lo aprecian. Son páginas que se leen con cuidado, las personas mayores de Bérgamo se pone las gafas para no perderse un anuncio”, agregó el director. “Esto me angustia mucho”, dijo. “Varios hijos de personas mayores me escriben que leer estas páginas del diario les provoca desazón. Otro lector me escribió esta mañana sugiriendo, por el contrario, que las páginas de los obituarios estén disponibles en línea, de forma gratuita, como una forma de respeto hacia todos aquellos que nos están dejando sin ni siquiera poder tener un funeral".