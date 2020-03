“El hecho de que hayamos encontrado partículas (de uranio) es algo muy importante. Esto significa que existe la posibilidad de que haya actividades nucleares y material que no se encuentran bajo la supervisión internacional, y por lo tanto, no sabemos el origen de éste o la intención de su utilización”, dijo el responsable del OIEA. “¡Esto (es lo que) me preocupa!”, enfatizó Grossi.