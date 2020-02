El brote del coronavirus parecía estar propagándose a nuevas partes del país, ya que también se informó sobre un nuevo caso en cada una de las provincias de Fars y Khorasan Razavi, así como en la isla de Qeshm, de acuerdo al diario The Times of Israel. A pesar de ser el epicentro del brote en Irán, Qom aún no se ha puesto en cuarentena.