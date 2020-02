Desde entonces, Francia considera esta operación africana una prioridad nacional. Creen que es allí donde deben detener a la incesante migración hacia su territorio y a los terroristas que amenazan con más atentados en París. El primer viaje al exterior de Emmanuel Macron fuera de Europa, en su primera semana como presidente francés, en mayo de 2017, fue a Malí. El contingente militar galo está bajo el mando del general Frédéric Blachon, que opera desde N’Djamena, en Chad. Además, cuenta con tres bases de apoyo permanentes en Gao (Malí), Niamey (Níger) y N’Djamena. Una apuesta militar que tiene muchos críticos en París. Ya son 17 los soldados muertos que participaban de la misión. El gobierno de Macron defiende los logros de las operaciones. Solo en 2018, asegura el ministerio de Defensa, “se neutralizó a casi 200 terroristas”. El jefe del Estado Mayor francés, François Lecointre, reconocía en una entrevista con Le Monde que “el indicador de éxito no es el número de yihadistas muertos, sino la cantidad de población que no está, o deja de estar, bajo el control de esos grupos de ideología asesina”. También advirtió que en este tipo de conflictos no se pueden esperar logros espectaculares: “Hay que admitir la idea de que, en las guerras de hoy en día, jamás lograremos una victoria militar extraordinaria. Si no aceptamos eso, y si no admitimos que la acción militar no es más que parte de una acción política global, será inútil que intervengan los ejércitos”.