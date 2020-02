La ex primera ministra Theresa May alcanzó un acuerdo con los líderes europeos que incluía el backstop, que estipulaba que Irlanda del Norte siguiera perteneciendo a la unión aduanera de la UE en caso de que no hubiera un acuerdo antes de la fecha límite para el Brexit. Pero el Parlamento británico rechazó el pacto en tres ocasiones y May renunció.