Este reloj mide las amenazas a la humanidad con la mayor o menor cercanía de las 12 de la noche. Al llegar a esa hora, el mundo entraría en una fase irreversible de destrucción. La decisión de mover o no el minutero del reloj, se toma anualmente por los miembros del Boletín que incluye 13 premios Nobel. Para ello también son asesorados por un grupo de personalidades nucleados en la organización “Los Mayores” (The elders), creada en 2007 por Nelson Mandela e integrada por ex presidentes y altos cargos retirados de la ONU.