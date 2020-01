Su Producto Bruto Interno (PBI) registrado en 2018 y reportado por el periódico China Daily fue de unos 1.485 billones de renminbi, o unos 224.000 millones de dólares, lo que significa una suba del 8% con respecto al 2017. No hay todavía datos precisos de 2019, que podrían dar cuenta o no de las tensiones comerciales desatadas entre China y Estados Unidos. En tanto el PBI per cápita (nominal) para Wuhan alcanzaría unos 20.000 dólares.