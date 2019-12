“Si Kim cree que Trump está debilitado y desesperado por cerrar un acuerdo, está a punto de verse muy decepcionado”, consideró Harry Kazianis, experto en Corea en el Center for the National Interest. Para el analista, Trump no quiere perder el apoyo republicano en el Senado de cara al proceso de juicio político, o impeachment, en su contra, y no está dispuesto a ofrecer concesiones.