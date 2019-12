En un breve artículo que publicó en The Conversation, Cronin, profesor de Ciencias de la Tierra en Auckland, escribió: “Monitorear y hallar señales de advertencia en las erupciones hidrotermales es un desafío enorme. Normalmente no podemos preverlas, no importa cuánto queramos hacerlo. Muchos sistemas ya vienen ‘preparados’ para tales eventos, pero se conoce poco sobre los factores desencadenantes”.