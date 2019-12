“No sabemos si estas protestas son el comienzo del fin de la República Islámica. Lo que está claro, sin embargo, es que el gobierno actual se enfrenta a una crisis de legitimidad. Hace diez años, cuando cientos de miles de partidarios del ex primer ministro Mir-Hossein Mousavi salieron a las calles para denunciar el fraude, fueron en gran parte las clases urbanas y educadas las que expresaron su furia por una elección robada. Hoy, los disturbios en Irán se han extendido a los trabajadores pobres. Incluso los partidos kurdos, que tradicionalmente siguieron su propia agenda, ahora están coordinando acciones con otras organizaciones sociales”, explica A.J. Caschetta analista del Middle East Forum y el Rochester Institute of Technology.