Con todo, los lanzamientos de misiles de corto alcance norcoreanos no solo aumentan el peligro para Japón y Corea del Sur. También amenazan a unas ocho bases estadounidenses en esos países, que albergan a más de 30.000 soldados de Estados Unidos, según un análisis de los alcances de los misiles realizado por The New York Times. Según los expertos, estos misiles podrían estar diseñados para portar ojivas convencionales o nucleares.