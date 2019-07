Arnault, de 70 años, se unió a Gates y al fundador de Amazon.com Inc., Jeff Bezos –la persona más rica del mundo–, en el club de riqueza más exclusivo el mes pasado, cuando su fortuna superó los 100.000 millones de dólares por primera vez. La riqueza colectiva del trío supera los valores de mercado individuales de casi todas las compañías en el S&P 500, incluidas Walmart Inc., Exxon Mobil Corp. y Walt Disney Co.