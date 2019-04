Pero en realidad, no lo tienen. Me explico. Es posible volver a darle a la catedral de Notre-Dame un aspecto idéntico al que tenía antes del incendio. Pero no va a ser el mismo. Va a ser una réplica de ese aspecto. El original se perdió. Si hacemos una aguja que sea una réplica de la de Viollet estaremos falseando la historia de la catedral. Porque la original ardió y cayó. Y lo vio todo el mundo. Estaremos creando una especie de parque temático de lo que Notre-Dame era antes de arder su cubierta, para satisfacer nuestro deseo de ver las cosas como eran antes de perderlas.