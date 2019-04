En el episodio de este viernes del programa Pilgrimage: The Road To Rome, el londinense Amos, de 51 años, se encuentra con el papa Francisco en Roma. Allí mantienen una emotiva conversación en la que el actor le dice al jefe de la Iglesia Católica: "Perdí a mi madre, hace tres meses enterré a mi hermana gemela y ambas eran muy religiosas. Así que, viniendo a este lugar y no siendo religioso, estaba buscando respuestas y fe. Pero, como hombre gay, no me siento aceptado".