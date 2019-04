Se identifica absolutamente con su abuelo Vittorio del que relata este recuerdo: "se había refugiado en una iglesia y se había disfrazado de monje para escapar de la ira de los partisanos" –los milicianos que liberaron Italia y mataron a Benito Mussolini y su amante-. Mi abuela con mi papá, que tenía unos ocho años, y sus hermanas fueron a visitarlo. Cuando mi padre vio a Vittorio, comenzó a gritar: '¡Papà! ¡Papà …!' Mi abuela lo abofeteó y dijo: 'No, no es papá, es un padre de la Iglesia´. Se pueden imaginar, podrían haberlo matado si hubieran oído eso". Vittorio terminó en Buenos Aires donde abrió varios restaurantes italianos junto a su hijo. En 1978, ya en plena dictadura argentina, Guido se mudó con toda la familia a Venezuela. En ese momento era el país más rico de la región. Cayo tenía 10 años. "Estaba feliz con esa mudanza. Nadie me juzgaba por mi apellido. Estaba relajado, no me molestaban", dice. "Estoy muy vinculado a Venezuela. Es un país que amo. Es donde estudié. Todavía tengo muchos amigos y hablo español mejor que italiano. Fue un gran lugar para crecer, pero ahora las cosas han cambiado, desgraciadamente".