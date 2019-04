Según la ex esposa del empresario, el hombre partió en abril de 2016 hacia Turquía, a una zona cercana a la frontera con Siria. Fue allí que se le perdió el rastro al punto de obligar a su familia a denunciar su desaparición. "Me alegro. Pero no sé nada más. Lo estoy esperando", dijo la hermana de Zanotti tras el anuncio de la liberación, según el diario La Republicca. "Estoy muy feliz", dijo entre lágrimas.