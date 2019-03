-El Pacto Mundial nació en 1999, cuando el por entonces secretario general, Kofi Annan, habló con los CEOs en Davos, pidiéndoles que se unieran a la ONU, que avancen con la ONU para enfrentar los desafíos de la globalización. Dijo que los gobiernos por sí solos no pueden abordar los desafíos, por lo que tenemos que sumar al sector privado, que cuenta con el ingenio, los recursos, los datos… Por eso es importante para nosotros tenerlos dentro de la ONU, para avanzar con la ONU, para asegurarnos de que somos capaces de enfrentar los desafíos de la globalización. En julio de 2000 se estableció el Pacto Global. Es el núcleo de las comunidades en todos los países, en todos los continentes, para alinear las opresiones y las estrategias con los principios universales en las áreas de derechos humanos, medio ambiente, problemas laborales, así como con la corrupción. Nuestra misión es crear confianza en todas partes, comunidades sostenibles, mejorar el movimiento de comunidades sostenibles para crear el mundo que queremos. ¿Y cuál es el mundo que queremos para el que estamos creando este movimiento? El mundo que queremos es un mundo sin pobreza, un mundo que respete la igualdad de género, un mundo que respete los derechos humanos, un mundo que cuide el medio ambiente, donde se respete el medio ambiente, que aborde el cambio climático. Tenemos que asegurarnos de que no haya corrupción. Un mundo donde ningún hombre o mujer se quede atrás. Este es el movimiento que el Pacto Global está tratando de crear, así al final del día nadie se quede atrás. Y los gobiernos solos no pueden hacer esto. Entonces, en el Pacto Global, comprometemos al sector privado a unir esfuerzos con los gobiernos para crear el mundo que queremos.