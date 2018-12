Por otra parte Emma relata que cuando era joven, en su familia estaban acostumbrados a conocer personas de ámbitos distintos y que todos eran bienvenidos sin importar sus circunstancias. "Eso me enseñó que todos tienen su propia historia y que no puedes juzgar un libro por su portada. Lo que hay dentro cuenta", afirma. "La ropa no es tan importante. Ian es una persona encantadora, inteligente y cálida."