El último viaje del secretario de Estado Mike Pompeo a Riad podría enmarcarse en este esfuerzo, según la fuente. No obstante, los expertos y disidentes sauditas consultados por Infobae consideran improbable que el príncipe Mohammed bien Salman pueda ser apartado. Atendiendo a los antecedentes y la posición histórica de la Casa Saud, es muy probable que "la familia real no se posicione con otro candidato en la línea sucesoria", aunque dentro de la familia real habrá discusiones sobre "cómo gestionar la cuestión de Mohammed bin Salman, ya que de alguna manera se ha convertido en una pesada carga", pero son conscientes de que "no queda nadie de la vieja guardia que realmente pueda confrontarlo y arrebatarle su posición sucesoria".