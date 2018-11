View this post on Instagram

Al principio del programa de esta noche, quise llamar la atención a mis mamas, para que las mujeres les presten atención a las suyas. Hoy nosotras estamos más activas que nunca y a veces se nos complica con todo lo que tenemos día a día. Reconocemos a octubre como el mes del #CancerDeMama pero la necesidad de crear consciencia no puede limitarse a un mes. Por eso hicimos esta acción hoy, 20 de noviembre, para que recordemos que este tema no es cuestión de un día o un mes, sino de toda la vida. Lo entendimos? A revisarnos todos los meses! Un mensaje de Color Visión y @enmariasela, para todos ustedes. #NoLasIgnores #estanochemariasela