"Es tentador decir que esto se debe al narcisismo de las pequeñas diferencias —continuó Levey —. Las riñas intestinas por el liderazgo son un síntoma de que los partidos tienen pocas convicciones políticas, que no están dispuestos a negociar a cambio de ganancias de corto plazo. No ayuda que tengamos ciclos electorales de tres años en lugar de cuatro o de más. Australia no debería permitirse esa incesante rotación de líderes políticos, aunque probablemente se deba a que es tan estable y exitosa que logra resistirlo".