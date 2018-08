Esta británica con acento andaluz –es que nació y se crió en Gibraltar- conduce el partido político Yerushalmim. Después de estudiar en Inglaterra se mudó a Israel, donde lleva 17 años viviendo en Jerusalén. Para ella, el traslado de la embajada norteamericana de Tel Aviv a Jerusalén no es la razón de tanta violencia, sino la irresponsabilidad de los líderes palestinos. "Tienen que ser más responsables y darle a su gente lo que se merecen y no solamente tirar cohetes. Tienen que construir su país, lo tienen ahí, hace 13 años salimos, por qué no construyen, por qué solamente destrozan", se indigna.