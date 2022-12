Dónde pasarán la Navidad los políticos de la 4T

Los políticos anunciaron en dónde estarán pasando estas fiestas, la mayor parte de ellos estará con su familia (Twitter/CUARTOOSCURO)

Navidad es una festividad a propósito de la cual millones de personas se reúnen con su familia. Los políticos mexicanos no son la excepción ya que toman un descanso de su labor para pasar tiempo con sus seres queridos.

Del reproche por atentado a Ciro Gómez Leyva al homicidio de los hermanos Tirado, el resumen de la mañanera de AMLO El presidente Andrés Manuel López Obrador preside la conferencia matutina desde Palacio Nacional VER NOTA

Este 2022 fueron varios los militantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y de partidos aliados los que compartieron con los ciudadanos sus planes para los días 24 y 25 de diciembre. Una de ellas fue Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), quien anunció que estará fuera de la capital durante el fin de semana, aunque permanecerá pendiente de sus obligaciones.

A través de redes sociales, la aspirante a la presidencia compartió que viajará a Baja California, donde estará con sus familiares, incluido su hermano Julio Sheinbaum. Indicó que dejó a Martí Batres, secretario de Gobierno, al frente.

Este fin de semana estaré acompañando a mi familia en Ensenada, Baja California donde vive mi hermano. Estoy atenta, @martibatres y todo el gabinete estarán a cargo. Les deseo a todos Feliz Navidad y que la pasen en familia con mucho amor. pic.twitter.com/OfzuNZTj3Z — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) December 24, 2022

“Este fin de semana estaré acompañando a mi familia en Ensenada, Baja California donde vive mi hermano. Estoy atenta, @martibatres y todo el gabinete estarán a cargo. Les deseo a todos Feliz Navidad y que la pasen en familia con mucho amor”, fueron sus palabras este 23 de diciembre.

AMLO negó que su gobierno esté involucrado en el atentado a Ciro Gómez Leyva: “Nosotros no silenciamos a nadie” El presidente López Obrador dijo que podrían ser grupos contrarios a la Cuarta Transformación (4T) quienes hayan llevado a cabo el atentado el pasado 15 de diciembre VER NOTA

Con anterioridad, el 21 de diciembre, Sheinbaum envió un mensaje en vísperas de Navidad y Año Nuevo. Desde el Zócalo de la CDMX, la jefa de gobierno expresó:

“Quiero desear que el próximo año siga siendo de construcción de un México con justicia, con fraternidad, con solidaridad; un México con menos discriminación, donde erradiquemos el clasismo, el racismo y sigamos construyendo un México más igualitario”.

Sheinbaum no quiere expulsar a Monreal de Morena: “Opino igual que el presidente” AMLO organizó un encuentro con legisladores de Morena y aliados al que también asistieron las “corcholatas”, y en donde el gran ausente fue el coordinador morenista en el Senado, Ricardo Monreal VER NOTA

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, también compartió un la red. El senador, quien en los últimos meses ha tenido diferencias con la militancia de Morena, se encuentra en Zacatecas desde donde grabó un video con sus seres queridos.

Somos 14 hermanas y hermanos; es una fortuna reunirse en familia. Aprovechamos para recordar historias de la infancia. Deseo que estas fechas compartan tiempo con sus seres queridos. pic.twitter.com/2EkJEsegmY — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) December 24, 2022

“Somos 14 hermanas y hermanos; es una fortuna reunirse en familia. Aprovechamos para recordar historias de la infancia. Deseo que estas fechas compartan tiempo con sus seres queridos”, dijo.

En la grabación, Monreal compartió que en su familia es tradición organizar reuniones en las casas de los diferentes hermanos a partir del 19 de diciembre. “Aquí en la mesa discutimos, comentamos, sobre todo recordamos”, comentó.

Los familiares del senador por Morena que participaron en el video compartieron algunas anécdotas, entre las cuales ésta que fue él quien compró la primera televisión y el primer refrigerador que hubo en la casa de los Monreal.

Gerardo Fernández Noroña, aliado de la 4T, pasará Navidad en Francia (Twitter @fernandeznorona)

Por parte de partidos aliados a la autodenominada Cuarta Transformación (4T), fue Gerardo Fernández Noroña, diputado por Partido del Trabajo (PT) quien compartió dónde pasará Noche Buena y Navidad. Desde el 22 de diciembre anunció que no tomaría llamadas telefónicas a partir de ese día y mencionó que viajaría a París, Francia.

A su llegada a Europa, el simpatizante de la 4T compartió una fotografía. También compartió algunos detalles de su estancia en el país europeo, entre ellas cómo ha lidiado con el jet lag y el clima.

Su fotografía y mensajes no fueron bien recibidos en Twitter, donde usuarios no tardaron en acusarlo de doble discurso. Entre los comentarios se pudieron leer algunos como: “Nunca he entendido por qué critican tanto a los países capitalistas y lo primero que hacen cuándo quieren vacacionar es visitarlos” o “Para que vean la falsedad del discurso de austeridad. La falsedad del amor por el socialismo”.

SEGUIR LEYENDO: