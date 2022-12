Padre Solalinde acusó a Monreal de usar Morena para su nueva campaña política: “No es tonto”

Alejandro Solalinde criticó a Monreal por sus pláticas con la oposición (Fotos: Archivo)

Las declaraciones del senador Ricardo Monreal Ávila sobre su acercamiento con la oposición rumbo al proceso electoral del 2024 siguen generando críticas por parte de los integrantes y simpatizantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), entre ellas, la del sacerdote mexicano y activista por los derechos humanos, Alejandro Solalinde.

El pasado viernes 2 de diciembre, a través de su cuenta de Twitter, el padre Solalinde, conocido por apoyar abiertamente el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), acusó al coordinador de Morena en el Senado de usar al partido para hacer su nueva campaña política.

En el mensaje, Alejandro Solalinde reconoció la inteligencia del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara Alta, pues destacó, Monreal no se mete con el símbolo político “más importante del país”, en referencia al mandatario federal.

¡Qué ingenioso Ricardo Monreal!: usar a Morena para su nueva campaña política bajo el lema de la reconciliacion. Y qué inteligente al no meterse con el símbolo político más importante del país: AMLO. No es tonto para echarse encima al pueblo; ¿Alguien podrá creerle? — Padre Solalinde (@PadreASolalinde) December 2, 2022

“¡Qué ingenioso Ricardo Monreal!: usar a Morena para su nueva campaña política bajo el lema de la reconciliación. Y qué inteligente al no meterse con el símbolo político más importante del país: AMLO. No es tonto para echarse encima al pueblo; ¿Alguien podrá creerle?”

Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios usuarios aseguraron que “ya nadie le cree” a Monreal Ávila.

“Los Monrrealistas ya acabaron con su futuro político, los tiempos no son como antes en que nadie sé enteraba dé las tranzas que hacían”, “Nadie le cree, él dice que son conjeturas las que hacemos, pero sus acciones de apoyo a la oposición lo delatan y no lo queremos en Morena” y “Me parece que Monreal está descubriendo que las cosas en efecto están cambiando y que ya no se puede maniobrar como lo ha hecho durante toda su carrera política, se le está acabando el espacio de maniobra”, fueron algunas de las respuestas.

Ricardo Monreal reveló que ha mantenido pláticas con el bloque opositor con respecto a su posible candidatura presidencial en 2024 (Foto: Twitter / @SantiagoCreelM)

Y es que el pasado 26 de noviembre, el coordinador de Morena en el Senado de la República aseguró que su salida o permanencia en el oficialismo todavía no está definida, aunque reveló que ha mantenido pláticas con el bloque opositor con respecto a su posible candidatura presidencial en 2024.

Durante una rueda de prensa en Madrid, previo a la Reunión Interparlamentaria México-España, el senador morenista fue cuestionado respecto a las versiones de que podría ser candidato presidencial de la oposición.

Como respuesta, Monreal Ávila no descartó buscar una candidatura, ni tampoco confirmó si lo hará con su partido o con la oposición.

Mario Delgado aseguró que hay un evidente “rechazo y repudio” entre los integrantes del partido con el senador (Foto: Twitter/@RicardoMonrealA)

“Estoy en ese proceso de definición. No está tomada la última y siempre he tenido reuniones con distintos dirigentes, como lo hago siempre (…) No es de ninguna manera, ni vergonzoso ni tampoco clandestino; abiertamente, y tengo buena relación con toda la oposición. Y obviamente con los dirigentes de Morena, de donde provengo también”, manifestó.

No obstante, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, aseguró el 28 de noviembre que hay un evidente “rechazo y repudio” entre los integrantes del partido con el senador, por lo que si desea obtener la candidatura presidencial del partido para 2024, deberá reconciliarse con los militantes.

“Ayer (en la marcha del 27 de noviembre) tuve muchas manifestaciones de rechazo a las actitudes o declaraciones del senador Monreal (…) Insisto, noté un gran repudio, un gran rechazo, un gran enojo de la militancia hacia el senador”, subrayó Delgado Carrillo.

El dirigente del partido guinda sostuvo que Monreal Ávila no será descartado como posible candidato a la presidencia de México por Morena, no obstante, indicó que “él tendría que hacer un esfuerzo extraordinario de reconciliación con los simpatizantes y militantes” del movimiento.

