“Te pueden matar”: Alessandra Rojo de la Vega denunció supuesto atentado en su contra en marcha del 25N

No se si agradecer y tener miedo, denunciar cuando ninguna de las anteriores han avanzado, simplemente ignorar o salir con más fuerza y coraje. Pero si me pasa algo, sabrán quienes están detrás de esto.



No ir, jamás será opción.

Callarme tampoco.



No se qué les duele tanto. pic.twitter.com/gWZqE0jxYd