AMLO respondió a los cuestionamientos de su supuesta agenda vacía, expuesta por el hackeo a Sedena (Foto: Conferencia AMLO)

Luego de que se dieran a conocer algunos documentos filtrados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) donde revelaron que las actividades del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por lo general, terminan después de la conferencia mañanera, ante esto, el mandatario arremetió contra esas acusaciones, pues se dijo “más aplicado que nunca”.

Fue durante la conferencia matutina del Ejecutivo Federal desde Palacio Nacional, donde López Obrador arremetió contra sus adversarios, los conservadores, por asegurar que no trabaja en Palacio Nacional, de quienes aseveró que están muy molestos con lo que la Cuarta Transformación (4T) ha dado al país.

Entre risas el mandatario aseguró que hay quienes están “pateando el bote”, contando “las horas, minutos, y segundos” para que acabe su periodo en la Presidencia de México, ante esto, el mandatario refrendó que se encuentra empeñado en cumplir su promesa de cambiar al país.

AMLO aseguró que sus "adversarios" ya esperan su salida el final de su gobierno

“No es cierto de que no trabajo. Estoy más aplicado que nunca. Siempre he trabajado mucho para la transformación y ahora más, porque imagínense me faltan menos de 23 meses ya cierro mi ciclo, entonces estoy con todo, sin embargo, hay quienes ya quisiera que esto se terminara, les molesta mucho”, puntualizó el Ejecutivo.

Estas críticas hacia su mandato surgieron a partir de de los archivos hackeados a Sedena por el colectivo Guacamaya, pues se encuentran las bitácoras presidenciales de “Zeus” (nombre en clave del Ejecutivo), en ellas se detalla la agenda diaria de López Obrador.

La supuesta agenda de AMLO recuperada por un análisis de la periodista Sandra Romandía detallan que el mandatario de 68 años suele limitarse a la reunión con el Gabinete de Seguridad (6 am) y posteriormente la conferencia mañanera (7 am), con una duración aproximada de 2 horas y media y el resto del día suele estar en blanco.

AMLO había ejercido presión, a través de sus declaraciones, para incidir en la votación de la SCJN. (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO)

Entre los sábados y los domingos, el mandatario se los dedica a supervisar alguna obra, o bien, asiste a inaugurar alguna obra en el interior de la República, donde ofrece más discursos, nada más.

Sandra Romandía ahondó que en los días que existe cruce en las agendas entre Zeus y Argento (Nombre clave del Secretario de la defensa nacional, Luis Cresencio Sandoval), las actividades del jefe del Ejecutivo son todavía más limitadas.

Otro de los personajes que cuestionó a López Obrador sobre esta supuesta agenda, fue uno de los destacados militantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Gibrán Ramírez Reyes quien aseguró que después de su gestión como Jefe de Gobierno, se ha alimentado un mito “de que el presidente es muy trabajador”.

En su columna, el intelectual de izquierda ex candidato a la Secretaría General de Morena, consideró que más que preguntarse sobre “el estilo personal de gobernar de AMLO, deberíamos preguntarnos ¿quién gobierna y qué está haciendo?”, cuestionó.

