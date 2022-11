Tras golpiza, Alfredo Adame se sometió a una “limpia”: “Que las envidias y frustraciones se acaben”

Tras golpiza, Alfredo Adame se sometió a una “limpia” (Foto: Twitter/@VengaLaAlegria)

El pasado 28 de septiembre Alfredo Adame se vio involucrado en un altercado que derivó en múltiples fracturas faciales, por las cuales tuvo que someterse a una intervención en la que le colocaron placas de titanio en el pómulo derecho, dejándolo con una aparatosa y dolorosa recuperación, por lo que ha decidido tomar medidas “drásticas”.

El ex conductor del matutino más popular de Televisa, Hoy, se sometió a una “limpia” para así terminar con “las envidias y frustraciones” que muchas personas le tiene, así como para alejar a todas aquellas personas que le han provocado daño o lo podrían hacer, pues tanto en sus relaciones laborales, sentimentales e incluso familiares las cosas no han salido nada bien.

Ante las cámaras de Venga La Alegría, TV Azteca, el ex político dejó que un “brujo” le realizara un ritual desde la comodidad de su casa, en el que un incienso, ruda, agua y tierra, siguió una serie de procedimientos con los que espera que su estabilidad física y mental llegue a un equilibrio, después de los múltiples escándalos que ha vivido en los últimos años.

“¿Qué espero? Pues que ahora todo esto que me acaban de hacer, pues me proteja. Que todas esas envidias, todas esas frustraciones, pues que aquí se acaben. Que la mala entraña y eso, pues que va pa’ fuera, porque por eso estoy haciendo esto”, externó en un primer momento el actor.

Lanzando indirectas para sus parejas y adversarios públicos, como es el caso de la actriz Magaly Chávez o el conductor de Sale El Sol Gustavo Adolfo Infante, el exactor de Televisa agregó: “Lo primero que le pedí al brujo es que guilas y suripantas no”, externó entre risas al recibir amuletos de protección y demás líquidos con los que espera todo salga mucho mejor.

Retomando el tema de su familia y su descendencia que procreó con Mary Paz Banquells, el que fuera integrante de grandes melodramas para la televisora de San Ángel como En nombre del amor, Lo que la vida me robó o Dos Hogares, mencionó: “Si te refieres a lo de mis hijos, pues ya no hay forma (de solucionarlo) y mira que fui toda la vida muy conciliadoras, muy buen padre y todo, pero, pues, ya no hay ni cómo”.

A pesar de que ya incluso salió de fiesta y su recuperación, según él, sería muy lenta y dolorosa, su “sed de venganza” continúa y por ello ante el mismo programa de TV Azteca ha dejado en claro que “demandará a los que lo difamaron”.

“La verdad es que sí es una operación difícil, bueno primero el incidente y luego la operación que fue casi casi de emergencia. Una operación de cinco horas; me insertaron cuatro placas de titanio en las cuatro fracturas que tenía y una quinta posible fractura, estaban muy preocupados los oftalmólogos porque decía ‘Posiblemente la retina esté desprendida’”, comenzó a narrar.

A 5 días y ya estar en su hogar recuperándose, el exactor de Televisa ha compartido esos detalles sobre el proceso que seguirá, pues aunque ya no está internado, las revisiones serán clave para que ningún tipo de infección complique todos los arreglos, así como conforme baje la inflación se pueda seguir analizando todo lo que tendría que agregarse a sus fracturas.

“La expectativa pues es que cada dos semanas ya estaré totalmente desinflamado y posiblemente ya sin manchas, porque fue una operación de cinco horas aproximadamente, muy complicada porque sí se tuvo que abrir nuevamente la ceja para entrar por arriba y abrir más las paredes (de la cara) para poder entrar”, finalizó.

