El rompimiento de Fox y Calderón que llevó al PAN a una crisis

La sucesión presidencial del 2006 representó un momento de fuertes disputas políticas, debido a que fue el siguiente proceso electoral, a nivel nacional, que enfrentaría México luego de romper con los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), instituto que ostentó la administración del Estado durante cerca de siete décadas.

Fue en el año 2000 cuando, en unos comicios históricos, el Partido Acción Nacional (PAN) llegó a la Presidencia de la República de la mano de Vicente Fox Quesada. Su gobierno se caracterizó por romper con algunas de las tradiciones priistas, ya sea en lo administrativo o en las formas de realizar procedimientos políticos.

Sin embargo, a medida que se fue acercando el ocaso de su administración, las dudas sobre quién podría ser su sucesor fueron apareciendo en la escena pública. Muchos de los militantes del partido, incluso integrantes de la oposición colocaban al entonces titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Santiago Creel Miranda, como el candidato idóneo para que esto ocurriera.

Una sociedad mexicana acostumbrada a los “dedazos” que protagonizaba el PRI, esperó que ocurriera lo mismo con los gobiernos panistas; nada estuvo más lejano de la realidad y no porque se tuvieran o no intenciones para que esto ocurriera, sino porque los problemas internos en el blanquiazul impidieron que Fox tomará la decisión final.

Santiago Creel se perfilaba como uno de los posibles sucesores de Fox para las elecciones del 2006 (Foto: Cuartoscuro)

El candidato de Acción Nacional y posteriormente presidente fue Felipe Calderón, quien en el sexenio foxista se había desempeñado como diputado federal (2000-2003), para posteriormente incorporarse a la administración federal como el director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (de febrero de 2003 a septiembre de 2003); no obstante, obtuvo el cargo más importante en 2003 cuando lo designaron como secretario de Energía (2003-2004).

Cabe señalar que, aunque sus primeros cargos públicos ocurrieron en el primer gobierno panista, Calderón Hinojosa contaba con experiencia al interior de su partido, mismo al que se unió desde que era joven y donde ostentó incluso los cargos de secretario general (1993-1995) y presidente nacional (1996-1999).

No obstante, retornando a su abrupta salida de la Secretaría de Energía (SE), en aquella época se habló de una ruptura con Vicente Fox, debido a que se adelantó en sus deseos por competir por la Presidencia de la República, versión que años más tarde confirmó el político guanajuatense.

De acuerdo a las declaraciones que dio Fox en diversos medios de comunicación, Felipe Calderón desobedeció las indicaciones que les otorgó a todos sus secretarios de Estado de no adelantar la sucesión “por el bien del gobierno y del país”; sin embargo, les había prometido lucir su trabajo mediante el desarrollo de su secretaría.

“En mi propio partido se arrancó la sucesión presidencial. Yo hablé con los secretarios que tenían interés y se perfilaron. Les dije que hacer campaña y adelantar los tiempo no era lo que más le conviene al gobierno ni a México”

Felipe Calderón fue secretario de Energía en el sexenio de Fox (Foto: Cuartoscuro)

Los problemas entre los ahora expresidentes comenzaron cuando el entonces gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez, organizó el 29 de mayo en 2004 un evento proselitista a favor de Calderón; situación que provocó un profundo regaño de Fox a su secretario de Energía por haber adelantado la carrera por la presidencia.

Tan solo unos días después, 1° de junio, Calderón renunció a su cargo al considerar “injusta y desmedida” la reprimenda que recibió tras el evento en Jalisco. Dicha acción sería tan solo el comienzo de una disputa interna en el PAN, pues se conformaron dos grupos: los que apoyaban a Felipe Calderón y los que estaban del lado del presidente Fox.

“(...) lamento también que mi opinión me impida continuar en un cargo que precisa respaldo, autoridad y capacidad de interlocución. Es por ello que presento a usted mi renuncia como secretario de Energía que me ha conferido (…)”.

De lado del político michoacano se encontraba el entonces coordinador de los panistas en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, el cual acusó que Vicente Fox se había olvidado de los militantes del partido, razón por la cual apostarían para que en el 2006 estuviera un panista de cepa en Los Pinos.

“A Vicente Fox se le debe agradecer haber sacado al PRI de Los Pinos...Ahora hay que meter al PAN a Los Pinos con Felipe Calderón”, expresó tras el escándalo por la renuncia del secretario de Energía a dos años de los comicios federales.

Vicente Fox aceptó el resultado de las elecciones del PAN y las federales, pero se distancio de Calderón (Foto: Cuartoscuro)

Y es que muchos grupos panistas comenzaron a apuntar a que Fox tenía intensiones de suceder la silla presidencial a un personaje cercano, por mucho tiempo se pensó que podría ser Creel Miranda, personaje que se había mantenido cercano a la presidencia.

Sin embargo, muchos apuntaron a que el mandatario estaba delineando los caminos para que la persona que lo reemplazara en Los Pinos fuera Martha Sahagún, su esposa; sin embargo, durante el 2004 negó, mediante Alfonso Durazo, su secretario particular, negó la idea: “Ella no lo ha dicho, no se ha declarado candidata”.

Los problemas internos en el PAN continuaron un año más, pues fue hasta el 2005 que se llevaron a cabo las elecciones internas para decidir al candidato oficial. Entre los contrincantes estuvo Calderón, Creel y Alberto Cárdenas, exgobernador de Jalisco.

El proceso fue ganado por Calderón por una amplia ventaja, con lo que obtuvo la nominación al cargo; éste aceptó la encomienda en diciembre de 2005 para comenzar su campaña en enero de 2006, misma que lo llevó a conseguir ser el segundo presidente procedente del PAN.

Fox aceptó los resultado; sin embargo, la relación con Calderón nunca mejoró; tanto así que cuestionó que en 2018 Calderón apoyara la campaña presidencial de su esposa, la actual diputada Margarita Zavala: “Vomito en cualquiera que mete a la familia en el negocio. Por eso, Calderón no me cae”, expresó a un diario de circulación nacional.

Aunque siguen sin ser cercanos, desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) asumió su cargo en 2018, ambos se han posicionado como unos fervientes críticos a su administración, tanto así que Calderón volvió al PAN -pese a hacer renunciado previo a la elección del 2018 cuando intentó fundar un nuevo partido político-; mientras que Vicente Fox se ha posicionado a favor de la alianza Va por México.

