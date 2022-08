Así fueron los encuentros secretos de Jared Kushner, yerno de Trump, con Luis Videgaray y Peña Nieto

Jared Kushner dio a conocer el tipo de relación que mantuvo con Luis Videgaray (Fotos: Reuters/Cuartoscuro)

La relación entre Jared Kushner, yerno del expresidente estadounidense Donald Trump, y Luis Videgaray, ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) durante la administración de Enrique Peña Nieto (2006-2012), fue un parteaguas en la relación bilateral ente México y Estados Unidos en el sexenio del priista.

Y es que el yerno de Donald Trump ha evidenciado algunas de las posturas que el Gobierno de México ha tenido que tomar, tanto la administración de Peña Nieto como la del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), frente a las decisiones que los estadounidenses platearon en materia comercial.

De acuerdo con su libro Rompiendo la historia: memorias de la Casa Blanca, el también ex secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no fue el responsable de la visita de Donald Trump en 2016, ya que el entonces candidato a la presidencia de EEUU fue el que consideró pertinente reunirse con Peña Nieto.

Trump planeó la visita a la CDMX con Peña Nieto (Foto: REUTERS/Sarah Silbiger/File Photo)

“Después de un par de intentos infructuosos, pude organizar un desayuno entre Trump y Luis en Bedminster. Durante el desayuno, Trump planteó la idea de viajar a la Ciudad de México para reunirse con el Presidente Peña Nieto” apuntó Kushner.

Según con el libro, Videgaray le dijo al republicano que en caso de que el priista le ofreciera una invitación, el Gobierno mexicano también tendría que hacer lo mismo con Hilary Clinton, quien fue la candidata demócrata a la que Trump le ganó la presidencia, sin embargo, el expresidente de EEUU le expresó que “ella nunca vendría”.

Asimismo, Kushner reveló que fue él mismo que se comunicó con Luis Videgaray tras el triunfo de Trump, hecho que tomó por sorpresa al ex titular de la SRE. Una vez ya instalados en la Casa Blanca, Rex Tillerson, ex secretario de Estado de EEUU, fue quien desaprobó la relación entre el yerno del republicano y el ex canciller mexicano.

Peña Nieto bebió tequila con el yerno de Trump para celebrar renegociación del TLCAN (Foto: AFP)

“Me enteré por Luis que después de una reunión bilateral (en la Ciudad de México), Tillerson lo apuntó y se lanzó a despotricar. Acusó a Luis de cometer un error estratégico al trabajar conmigo en la Casa Blanca en lugar de alguien del Departamento de Estado”.

Además, el ex funcionario estadounidense expuso cual fue la reacción de la administración de Peña Nieto luego de que Trump ordenó a su equipo redactar una orden ejecutiva para dejar fuera a EEUU del Tratado Libre Comercio (TLCAN), al respecto, Kushner comentó que el ex canciller mexicano se comunicó con él y aseguró que era “una pelea en la que México va a morir”.

Bajo un ambiente tenso en la relación bilateral entre EEUU y México por las renegociaciones del TLCAN, Kushner visitó al ex mandatario mexicano: “Mientras Peña Nieto contemplaba si negociar o agotar el reloj, yo estaba listo para darle un mensaje simple: no hay un camino cómodo aquí. Si querían un buen resultado, tenían que confiar en mí”.

(Foto: REUTERS/Edgard Garrido)

Los encuentros entre Kushner y Peña Nieto se dieron en repetidas ocasiones hasta agosto de 2018. En uno de ellos, terminaron bebiendo tequila luego de que el esposa de Ivanka Trump propuso que México fuera el primero con el que entablarían rondas bilaterales con el fin de que Canadá sintiera presión para resolver sus diferencias con el Gobierno estadounidense.

“Peña Nieto me miró cálidamente, asintió la cabeza y le indicó a un mesero que trajera unos tragos de tequila: ‘Ya son las cinco de la tarde en algún lugar’, dijo. Hizo un brindis y nos bebimos el reposado”.

Tras concluir las renegociaciones con México y exhortar a Canadá a cerrarlas, Kushner celebró haber logrado concluir el Tratado comercial (T-MEC) antes de que Peña Nieto terminara su sexenio.

